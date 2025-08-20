augusztus 20., szerda

Forráselvonás

1 órája

A szabolcsi falvaktól is forrásokat vonna el Magyar Péter

Címkék#Magyar falu#Gyopáros Alpár#Magyar Péter

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a Magyar Falu programért felelős kormánybiztos facebook bejegyzésében válaszolt szerdán Magyar Péter vidékfejlesztési programjára.

Szon.hu

"KamuPeti forrás vonna el a favaktól" – írta bejegyzésében Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a kormánybiztos szerdán reagált Magyar Péterre, aki  "Egyszer már hirdetett egy Faluközpont-programot”. Gyopáros Alpár közösségi oldalán reflektált a Tisza Párt elnökének vidékfejlesztési programterveire. 

Gyopáros Alpár
Gyopáros Alpár Fotó: Facebook

Gyopáros Alpár reagált....

Mint azt a kormánybiztos írta: " Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar falu program kínált 5 év alatt, vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól! 

Gyopáros Alpár hozzátette: a választások közeledtével nagyot akar mondani Magyar Péter, de a vidéki embereket nem tudja megvezetni. 

Mint arról portálunk is beszámolt, nemrégiben Gávavencsellőn járt Gyopáros Alpár, a Magyar Falu programról egyeztetett településvezetőkkel. Akkor is elmondta, amit mostani bejegyzésében is hangsúlyoz a kormánybiztos: a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az “étlapot” ők állítják össze, és a “svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak!"

 Szabolcs-Szatmár-Beregben júliusi látogatása során a kormánybiztos kiemelte: 

– A Magyar Falu Program az ország aprófalvas térségeiben tud igazán jól érvényesülni. Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék azok a területek, ahova kifejezetten sok forrást tudtunk eljuttatni az elmúlt 6 évben.  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe valamivel több mint 75 milliárd forint érkezett a különböző pályázatok révén, ebből az összegből olyan szolgáltatások fejlesztését, infrastrukturális fejlesztéseket lehetett finanszírozni, amelyek közvetlenül meghatározzák a falvakban élő emberek életminőségét. Mire költöttek a települések? Járdák felújítására, közutak rekonstrukciójára, orvosi rendelőkre, óvodákra, szolgálti lakásokra annak érdekében, hogy orvosok is legyenek az orvosi rendelőben, pedagógusok pedig az iskolában. De ebből finanszíroztuk például a falusi csokot, azoknak a családoknak a családtámogatási, otthonteremtési támogatását, akik kifejezetten a falvakban szeretnének családot alapítani és otthont teremteni, itt határozzák meg a jövőjüket–mondta el  hírportálunknak a kormánybiztos. 

