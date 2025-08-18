Tátott szájjal figyelték, ekkorát még senki sem látott! Hihetetlen rekordkísérlet Nyíregyházán! (fotó, videó)

Fekete László és fia, Fekete Miklós visszatért Nyíregyháza ikonikus büféjébe, hogy kiderítsék, vajon melyikőjük az erősebb, de most nem a súlyok emelésében, hanem az evésben. Fekete László magyar sportoló, erősportoló, világrekorder ette próbára a gyomrát, aki 1988–1997 között a Magyarország legerősebb embere címet birtokolta, a kajacsatában a gyrosevő vetélytársa a fia volt, akit szintén nem kell félteni, hiszen az erő vele is ott van.

Fekete László és fia birkózott meg a kiflis gyrossal

Fotó: Lengyel Nóra

Giga gyros rekordkísérlet

Már nagyon sokan gyűltek a Twin Peaks büfé környékére hétfő délután, várták, hogy elkezdődjön a nagy összecsapás. Nem sokan húznának ujjat az ország legerősebb családjával, tagjai játszi könnyedséggel emelgetik a többmázsás súlyokat, de vajon ők elbírtak-e a több mint 3 kilogrammos gyrossal? Fekete Miklós éppen azt mesélte portálunknak, hogy már többször jártak Nyíregyházán, és ettek is olyan kiflis gyrost, amilyet most kellett bevállalniuk, egy hatalmas tálcán kihozták azt az óriási eledelt, amitől tátva maradt a szája.

Fekete Miklós a giga gyrossal

Fotó: Lengyel Nóra

– Ú, hát nem gondoltam volna, hogy ez ekkora nagy. Még sosem láttam ilyen méretű gyrost! Nem véletlen, hogy idáig csak egy ember tudta elpusztítani, Kőműves Csabi, aki Magyarország evőbajnoka. Nem tudom, mi lehet a taktikája, de én láttam őt élőben enni már egyszer, és tényleg nagyon brutális, szóval nem nagyon lehet vele versenyezni. Neki 18,2 perc alatt sikerült betolni, mi is megpróbáljuk a lehetetlent

– mondta mosolyogva Fekete Miklós, miközben elképedve figyelte a gigantikus, szósztól tocsogó sajtos gyrost, ami mint közismert kifejezetten nyíregyházi specialitás. A hatalmas méretű kiflit külön megrendelésre, csak ilyen alkalmakra sütik meg, de ugyanolyan puha, mint a kisebb verziója.

Apa-fia párharc

– Régebben több ilyen kihívást csináltam meg, de egy ideje már leálltam ezekkel, azonban erre most azért mentálisan is készültem. A mi sportunkban nincsen különleges diéta, vagy megkötés, mint mondjuk a testépítőknél vagy más sportágaknál. Mivel nagyon-nagyon kalóriaigényes az edzés, amit csinálunk, ezért nekünk az a jó, ha minél több kalóriát viszünk be. Nyilván az nem mindegy, hogy milyen minőségű ételekből. Úgyhogy nekünk napi körülbelül tizenegy-tizenkétezer kalória nem olyan ritka, főleg hogyha versenyszezon van. Télen a versenyidény után, én már jobban odafigyelek az étkezésre, de a fater mindig annyit eszik, amennyit csak tud

– mesélte Miklós, és hozzátette: a magyaros konyha a kedvence, a marhapörkölt, a paprikás krumpli bármennyi mennyiségben jöhet, no meg a kiflis gyros.