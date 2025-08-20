Kézművesek, koncertek és zamatos ízek – Ilken tényleg minden volt!

A gyümölcstermesztés, a helyi termékek kerültek a fókuszba tegnap az ilki gyümölcsfesztiválon. A falu központjában a helyi kézművesek termékei lehetett megvenni, megkóstolni. Zöldségek, gyümölcsök, sajtok, mézek sorakoztak a standokon. A program résztvevői a kulturális programokról sem maradtak le. Sőt, az idei fesztivál közel esett nemzeti ünnepünkhöz, így a színpad is megtelt zenekarokkal. Az estet pedig tűzijáték zárta.

