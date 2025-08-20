1 órája
Kézművesek, koncertek és zamatos ízek – Ilken tényleg minden volt!
A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kínált látványosságokat az idei gyümölcsfesztivál Ilken.
A gyümölcstermesztés, a helyi termékek kerültek a fókuszba tegnap az ilki gyümölcsfesztiválon. A falu központjában a helyi kézművesek termékei lehetett megvenni, megkóstolni. Zöldségek, gyümölcsök, sajtok, mézek sorakoztak a standokon. A program résztvevői a kulturális programokról sem maradtak le. Sőt, az idei fesztivál közel esett nemzeti ünnepünkhöz, így a színpad is megtelt zenekarokkal. Az estet pedig tűzijáték zárta.
Pillantsanak bele a Bagossy Brothers Company ilki koncertjébe!
Gyümölcsfesztivál IlkenFotók: Bodnárné Varga Éva
