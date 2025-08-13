Ha nem látod, mi a hiba a képen, nagy veszélyben az autód!

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztott meg egy fotót egy figyelmes férfi. Első ránézésre semmi különös – egy parkoló autó a Vasvári Pál utcán. De ha jobban megnézzük, feltűnik a probléma.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

„Kedves Vasvári Pál utcán parkoló... Bal első ablak lehúzva maradt!” – írta a posztoló, ezzel felhívva a figyelmet a figyelmetlenségre.

Miért fontos ez?

A lehúzott ablak nem csak az autó értékeit, hanem az autó tulajdonosát is veszélybe sodorhatja. Könnyű célponttá teszi a járművet lopás vagy rongálás szempontjából – különösen egy forgalmas belvárosi utcán, ahol sokan megfordulnak. Emellett eső esetén az autó belseje is súlyosan károsodhat.

Mindig ellenőrizzük, hogy bezártuk-e az autót, és felhúztuk-e az ablakokat, mielőtt otthagyjuk! Szerencse, hogy vannak még figyelmes emberek, akik észreveszik az ilyen hibákat, és szólnak – akár egy posztban, akár személyesen. Egy kis odafigyeléssel komoly kellemetlenségeket előzhetünk meg.