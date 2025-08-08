"Anya gyere kérlek élj velünk!" Ófehértói nőt keres a gyermeke Budapesten!

Ófehértói hajléktalan nő

Most pedig az egyik facebook csoportban, az Eltűnt Személyek Keresése oldalon keresi valaki az édesanyját. Ezt írta ki:

Keresem anyukámat, aki a jelenlegi információ szerint hajléktalan Budapest Csepelen. Anyukám neve Varga Veronika, született: 1975. április. 26-án Pásztor Ilona volt ófehértói lakos. Kérem, aki ismeri szóljon, hogy keresem. Anya lehet te nem voltál mellettem, de neked köszönetem az életem, anya gyere, kérlek élj velünk majd, én vigyázok rád.

Már nagyon sok hozzászólás és segítségnyújtás is érkezett a poszt alá, ahol azt is leírja a kereső, hogy az édesanyjának sajnos rossz élete volt, őt a Mama nevelte, de oka volt hogy elhagyta a gyermekét. Varga Györgyhöz ment fel Pestre, utána szét mentek és hajléktalan lett. Egyelőre ennyit tudni az eltűnt nőről.

Bízom benne, hogy megtalálom és jobb élete lesz mellettünk! A múlt nem érdekel csak velünk legyen

- írta a gyermeke.

Rengetegen drukkolnak a családtagoknak, hogy megtalálják a hajléktalan nőt. Ezeket írták:

Kívánom, hogy találd meg az édesanyád! Igazad van, nem tudhatod, mit miért tett.

Jaj istenem, leszakad a szívem, de kis kedves vagy, büszke lehet rád! Kívánom, hogy találjátok egymásra!