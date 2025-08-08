1 órája
"Anya gyere kérlek élj velünk!" Ófehértói nőt keres a gyermeke Budapesten!
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sajnos több eltűnt személyről is be kell időről időre számolnunk. Most a gyermeke keres egy hajléktalan nőt.
A gyermeke szeretne megtalálni egy hajléktalan nőt
Fotó: Shutterstock
A közösségi médiában kértek segítséget egy édesanya megtalálásához. A volt ófehértói lakos most Budapesten él, a hajléktalan nő megtalálásához kérnek segítséget.
Legutóbb arról számoltunk be, hogy a Nyírbátori Rendőrkapitányság 15060-157/815/2025. számon körözési eljárást folytat a nyírgyulaji állandó lakcímmel rendelkező, és budapesti tartózkodási helyre bejelentett 30 éves Máté Ildikó eltűnése miatt. A nő egészségügyi ellátást vett igénybe az egyik budapesti kórházban, ahonnan július 6-án kezelésének befejezését megelőzően engedély nélkül ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott magáról életjelet.
Egy nappal korábban pedig azt írtuk meg, hogy Hollandiába indult dolgozni egy szabolcsi férfi, de nyomtalanul eltűnt. A nyíregyházi születésű férfit hivatalosan is keresik, a lakosság segítségét kérik. A Németországban eltűnt buszsofőrt sem találják már hónapok óta.
Ófehértói hajléktalan nő
Most pedig az egyik facebook csoportban, az Eltűnt Személyek Keresése oldalon keresi valaki az édesanyját. Ezt írta ki:
Keresem anyukámat, aki a jelenlegi információ szerint hajléktalan Budapest Csepelen. Anyukám neve Varga Veronika, született: 1975. április. 26-án Pásztor Ilona volt ófehértói lakos. Kérem, aki ismeri szóljon, hogy keresem. Anya lehet te nem voltál mellettem, de neked köszönetem az életem, anya gyere, kérlek élj velünk majd, én vigyázok rád.
Már nagyon sok hozzászólás és segítségnyújtás is érkezett a poszt alá, ahol azt is leírja a kereső, hogy az édesanyjának sajnos rossz élete volt, őt a Mama nevelte, de oka volt hogy elhagyta a gyermekét. Varga Györgyhöz ment fel Pestre, utána szét mentek és hajléktalan lett. Egyelőre ennyit tudni az eltűnt nőről.
Bízom benne, hogy megtalálom és jobb élete lesz mellettünk! A múlt nem érdekel csak velünk legyen
- írta a gyermeke.
Rengetegen drukkolnak a családtagoknak, hogy megtalálják a hajléktalan nőt. Ezeket írták:
Kívánom, hogy találd meg az édesanyád! Igazad van, nem tudhatod, mit miért tett.
Jaj istenem, leszakad a szívem, de kis kedves vagy, büszke lehet rád! Kívánom, hogy találjátok egymásra!
Szerintem a kerületi hajléktalan szálló, vagy a Málta Szeretetszolgálat tud segíteni. Hátha ők látogatják az utcán lévő embereket és tudnak róla valamit!
