Hajmeresztő! Egyelőre rejtély, hogy ki a gyilkos...

Egy régen látott produkció tér vissza a színpadra a 34. Mandala Nyár keretében: a Hajmeresztő elnevezésű interaktív bűnügyi társasjáték során a nézők dönthetik el, ki a leggyanúsabb figura. A különleges darabot Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban mutatja be a Mandala Dalszínház kétszer is: pénteken és szombaton is este fél kilenctől.

Hajmeresztő: Bódis Gábor is szerepel a darabban Fotó: Sipeki Péter

Hajmeresztő: kétszer is bemutatják

A sztori dióhéjban: egy közönséges hétköznap délutánon véres bűntény történik Washington belvárosában. Az áldozat az évszázad egyik legnagyobb zongoraművésznője. Mindenki gyanús. A rendőrség akcióba lép, és tanúként, a nyomozást aktívan segítő társként ott a közönség. A nézők, akik mindent láttak. A játékmester a darab szerinti nyomozó, aki kiprovokálja és egy pontosan meghatározott, de több variációt is megbíró mederbe tereli a szereplők és a nézők közötti párbeszédet. Tulajdonképpen mindenki lehet a gyilkos.

Paul Portner társasjátéka Amerikában kivívta a legnagyobb előadásszámot elért produkció címét. A darab igazi írói bravúr – színpadi krimi, melynek végkifejletét maguk a nézők határozzák meg. Az izgalmas, gyilkossággal terhelt, de sokat nevettető és szórakoztató történet szereplői egy fodrászszalon munkatársai és vendégei, akik egy nyomozás kellős közepén találják magukat. A játék szellemességét és különlegességét az adja, hogy a nézők maguk is tanúk és nyomozók egyszerre, folyamatosan munkában vannak, kérdezhetnek, közbeszólhatnak, és ők dönthetik el: ki a leggyanúsabb figura.

Aki tehát kíváncsi a fejleményekre, a Sóstói Múzeumfaluban pénteken és/vagy szombaton is este fél kilenctől megtekintheti a Hajmeresztő című darabot a Mandala Dalszínház előadásában, a 34. Mandala Nyár részeként.