Nyíregyháza
1 órája
Hajnalban következett be a nagy baj Nyíregyházán! (fotókkal)
Közműfedlap tört el Nyíregyházán – Rendőrségi biztosítás mellett zajlottak a munkálatok.
Megtörtént a baj Nyíregyházán! Egy közműfedlap törött el a város egyik forgalmas pontján, a Tünde utca és Lujza utca kereszteződésében. Az eset ma hajnalban történt, és azonnali beavatkozást igényelt, mivel a sérült fedlap veszélyt jelentett a közlekedés biztonságára.
Közműfedlap tört el NyíregyházánFotók: Bordás Béla
A munkálatok ideje alatt a rendőrség biztosította a helyszínt, ezzel is segítve a balesetveszélyes terület lezárását, valamint a közlekedés zökkenőmentes terelését.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Családi dráma
4 órája
Horror Tivadaron: felgyújtotta a feleségét, majd öngyilkos akart lenni (videóval)
Ezt ne hagyja ki!Rendőrség
3 órája
Kirabolták az anyját a szabolcsi határnál, most őszintén leírta, mit tett ezután a rendőrség
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre