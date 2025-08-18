augusztus 18., hétfő

1 órája

Hajnalban következett be a nagy baj Nyíregyházán! (fotókkal)

Közműfedlap tört el Nyíregyházán – Rendőrségi biztosítás mellett zajlottak a munkálatok.

Szon.hu

Megtörtént a baj Nyíregyházán! Egy közműfedlap törött el a város egyik forgalmas pontján, a Tünde utca és Lujza utca kereszteződésében. Az eset ma hajnalban történt, és azonnali beavatkozást igényelt, mivel a sérült fedlap veszélyt jelentett a közlekedés biztonságára.

Közműfedlap tört el Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

A munkálatok ideje alatt a rendőrség biztosította a helyszínt, ezzel is segítve a balesetveszélyes terület lezárását, valamint a közlekedés zökkenőmentes terelését.

