Döbbenetes tragédia

1 órája

Halálos baleset az M3-ason: gyermekeihez sietett volna a mentőtiszt

A rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. Csopaki mentős a halálos baleset áldozata.

Szon.hu
Halálos baleset az M3-ason: gyermekeihez sietett volna a mentőtiszt

Összeroncsolódott személygépkocsi az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál

Fotó: MTI: Mihádák Zoltán

Ahogy arról beszámoltunk, halálos baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán vasárnap: egy kamion és egy személyautó karambolozott Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél. A balesetben egy ember meghalt - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője, Szekeres Dominik a távirati irodával, és megerősítette: a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. Mentős vesztette életét a balesetben.

halálos baleset mentőtiszt
Halálos baleset: csopaki mentőtiszt hunyt el Fotó: Ajkamentők

Halálos baleset miatt tartott órákon át a helyszínelés az M3-ason

Társportálunk, a veol.hu számolt be elsőként arról, hogy csopaki mentőtiszt a baleset áldozata. Várpalotán dolgozott, és Debrecenbe tartott személyautójával.

Sokan fejezték ki részvétüket a tragédiával kapcsolatban, egy közösségi oldal bejegyzésében fájdalmukat és részvétüket fejezik ki az áldozat ismerősei:

„Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel! - írta a poszt létrehozója. Majd így folytatta:
Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtál nekünk! Egy nagyszerű mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű neked a föld!!!”

A férfi 24 órás szolgálatot követően ült autóba. Gyermekeihez indult Debrecenbe, de az autópályán kamionnak ütközött – derült ki az RTL Híradó beszámolójából. Egy szabadnapos tűzoltó és egy mentő ért elsőként a helyszínre, ám a kollégájuk életét már nem tudták megmenteni.
Az autópályán forgalomlassítás történt, a mentőtiszt későn észlelte az előtte fékező, élő állatot szállító kamiont. Autójával belerohant, járműve beszorult a pótkocsi alá és súlyosan roncsolódott. Az elhunyt csopaki mentőtiszt két kisgyermeket hagyott hátra.

Halálos balesetek a szabolcsi utakon

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott az az autó, amelyik augusztus 21-én, csütörtökön délután egy munkásbrigádot szállító kisbuszba csapódott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kocsiban hárman utaztak, ketten – egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány – a helyszínen életüket vesztették, a jármű vezetőjét a mentők kórházba szállították. A kisbuszban kilencen ültek, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. Két balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. Helyszíni riportunkat itt olvashatják:

Még aznap este újabb, tragédiával végződő karambolhoz vonultak ki a rendőrök, a mentők és a tűzoltók: összeütközött, majd árokba sodródott két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében. Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt, egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni.

 

A tragikus széria sajnos pénteken sem szakadt meg, a 4-es számú főúton, Nyírtassnál újabb szörnyűség történt: éjjel két autó ütközött össze, minek következtében hatan súlyos sérüléseket szenvedtek, egy fiatal nő életét pedig már nem lehetett megmenteni.

 

 

