26 perce

Halászlé és jó hangulat a Tisza-parton

Címkék#halászléfőző fesztivál#tűzijáték#koncert

Az önkormányzat és a civil szervezetek szombaton egész napos programokkal várják a Tiszabercelen élőket és a távolabbról érkezőket. A halászlé fesztivált 24. alkalommal rendezik meg.

Munkatársunktól
Finom falatokból nem lesz hiány

Fotó: Sipeki Péter

A megye egyik legrégebbi fesztiválja Tiszabercelhez köthető: az önkormányzat és a civil szervezetek immár 24. alkalommal várják a településen élőket és a távolabbról érkező vendégeket a halászlé fesztiválra a volt téglagyár területére. 

halászlé fesztivál
A halászlé fesztivál több mint húsz éve az itt élők közös ünnepe
Archív fotó: Sipeki Péter

Halászlé fesztivál: sport, zene, szórakozás

Augusztus 9-én, szombaton reggel 9-kor kezdődik az ultisok versenye, majd elrajtol a focitorna. Kettőkör indul az akadályverseny, majd színpadra lép a helyi nyugdíjas énekkar, illetve a Tücsök zenekar. A mesediszkó és habparty után Máté Misi mulatós egyvelege alapozza meg a jó hangulatot, majd fellép az Y2K. A táncosok után Kocsis Odett és Tarjányi Réka, illetve Lőrinczi Fanni műsorát láthatják-hallhatják a vendégek. Fél kilenctől a Bestiák retro-bulira várják a látogatókat, a napot fél tíztől tűzijáték zárja. Ezen a napon rendezik meg a Tiszabercelről elszármazottak találkozóját is. 

 

