Halászlé és jó hangulat a Tisza-parton

A megye egyik legrégebbi fesztiválja Tiszabercelhez köthető: az önkormányzat és a civil szervezetek immár 24. alkalommal várják a településen élőket és a távolabbról érkező vendégeket a halászlé fesztiválra a volt téglagyár területére.

A halászlé fesztivál több mint húsz éve az itt élők közös ünnepe

Archív fotó: Sipeki Péter

Halászlé fesztivál: sport, zene, szórakozás

Augusztus 9-én, szombaton reggel 9-kor kezdődik az ultisok versenye, majd elrajtol a focitorna. Kettőkör indul az akadályverseny, majd színpadra lép a helyi nyugdíjas énekkar, illetve a Tücsök zenekar. A mesediszkó és habparty után Máté Misi mulatós egyvelege alapozza meg a jó hangulatot, majd fellép az Y2K. A táncosok után Kocsis Odett és Tarjányi Réka, illetve Lőrinczi Fanni műsorát láthatják-hallhatják a vendégek. Fél kilenctől a Bestiák retro-bulira várják a látogatókat, a napot fél tíztől tűzijáték zárja. Ezen a napon rendezik meg a Tiszabercelről elszármazottak találkozóját is.