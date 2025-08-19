2 órája
Halott kiskedvencekkel díszítenék a fákat a Sóstói-erdőben – szerinted ez jó ötlet?
Egy poszt nagy vitát váltott ki a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban. Kezdetben sokaknak jó ötletnek tűnt a felvetés, de hamar érkezni kezdtek a kritikus kommentek, amelyek számos problémát vetettek fel az elképzeléssel kapcsolatban.
Forrás: illusztráció / getty images
„Sziasztok! Arra gondoltam, hogy Sóstón az egyik fát feldíszíthetnénk az elhunyt kedvenceink laminált fényképeivel, így emlékezve rájuk. A fa köré mécseseket is tennénk, hogy este szépen világítson. Ki lenne benne? Segítsetek, hogy valóra válthassuk!” – írta egy hölgy a csoportban.
A hozzászólók közül sokan azonban aggályokat fogalmaztak meg.
„Nem hiszem, hogy okos ötlet teleszemetelni az erdőt laminált lapokkal. Eleve ott madarak élnek, belegabalyodhatnak a fellógatott képekbe” – figyelmeztetett egy kommentelő. „Ráadásul ez nem túl környezettudatos, miközben a madármentőkhöz így is folyamatosan érkeznek sérült madarak. A mécses pedig... ősszel, száraz avar közé gyújtani? Ez a legrosszabb ötlet.”
Mások inkább az esztétikai és érzelmi vonatkozásokra hívták fel a figyelmet:
„Szerintem sem jó ötlet. Egy idő után nagyon lehangoló látványt nyújtanának a foszladozó, esőtől elázott fotók.”
Egy hozzászóló így fogalmazott:
„Teljesen igazuk van azoknak, akik nem tartják jó ötletnek ezt a fajta emlékezést az elhunyt kisállatokra. Nemcsak környezetszennyező, hanem ízléstelen is laminált lapokat akasztani egy élő fára. Ráadásul kegyeletsértőnek is érzem, hogy idegen emberek számára közszemlére tegyük az elhunyt állatok fotóit. A járókelők egy része biztosan leszedné vagy megrongálná a képeket – ha nem ők, akkor az eső és a szél biztosan. Sokkal jobb megoldás lenne, ha egy magánvállalkozó létrehozna egy szépen körbekerített kisállattemetőt, mint amilyen például Budapest határában is működik.”
A vita tehát élénk volt, és bár az emlékezés szándéka érthető, sokak szerint az erdő nem a legalkalmasabb hely erre a célra.
Kiderült, ki volt a szabolcsi város réme! Megeredt a nyelve, amikor bevitték a rendőrök!
Villanyoszlopnak ütközött egy kamion, az oszlop megdőlt, a vezetékek leszakadtak