Halott kiskedvencekkel díszítenék a fákat a Sóstói-erdőben – szerinted ez jó ötlet?

„Sziasztok! Arra gondoltam, hogy Sóstón az egyik fát feldíszíthetnénk az elhunyt kedvenceink laminált fényképeivel, így emlékezve rájuk. A fa köré mécseseket is tennénk, hogy este szépen világítson. Ki lenne benne? Segítsetek, hogy valóra válthassuk!” – írta egy hölgy a csoportban.

A hozzászólók közül sokan azonban aggályokat fogalmaztak meg.

„Nem hiszem, hogy okos ötlet teleszemetelni az erdőt laminált lapokkal. Eleve ott madarak élnek, belegabalyodhatnak a fellógatott képekbe” – figyelmeztetett egy kommentelő. „Ráadásul ez nem túl környezettudatos, miközben a madármentőkhöz így is folyamatosan érkeznek sérült madarak. A mécses pedig... ősszel, száraz avar közé gyújtani? Ez a legrosszabb ötlet.”

Mások inkább az esztétikai és érzelmi vonatkozásokra hívták fel a figyelmet:

„Szerintem sem jó ötlet. Egy idő után nagyon lehangoló látványt nyújtanának a foszladozó, esőtől elázott fotók.”

Egy hozzászóló így fogalmazott:

„Teljesen igazuk van azoknak, akik nem tartják jó ötletnek ezt a fajta emlékezést az elhunyt kisállatokra. Nemcsak környezetszennyező, hanem ízléstelen is laminált lapokat akasztani egy élő fára. Ráadásul kegyeletsértőnek is érzem, hogy idegen emberek számára közszemlére tegyük az elhunyt állatok fotóit. A járókelők egy része biztosan leszedné vagy megrongálná a képeket – ha nem ők, akkor az eső és a szél biztosan. Sokkal jobb megoldás lenne, ha egy magánvállalkozó létrehozna egy szépen körbekerített kisállattemetőt, mint amilyen például Budapest határában is működik.”

A vita tehát élénk volt, és bár az emlékezés szándéka érthető, sokak szerint az erdő nem a legalkalmasabb hely erre a célra.