Szabolcs-Szatmár-Bereget sem kerüli el a hamis ősz

Szabolcs-Szatmár-Beregben is tapasztalható a korai sárgulás és a szárazság nyoma. A jelenséget a szakemberek hamis ősz néven emlegetik.

Szon.hu

Ez a furcsa jelenség nem az évszakok előreszaladását jelzi, hanem a természet kétségbeesett túlélési stratégiáját – a szakemberek „hamis ősznek” nevezik. A fák nem azért veszítik el lombkoronájukat, mert valóban közeledne a hűvös idő, hanem azért, mert a hosszan tartó hőség és a csapadékhiány akkora stresszt okoz számukra, hogy kénytelenek „lezárni a szezont” a túlélés érdekében. A 2025-ös nyár is megmutatta, hogy a klímaváltozás nem a jövő kérdése – a hatásai már most közöttünk vannak. írja a Köpönyeg

A hamis ősz Szabolcs-Szatmár-Beregben is jelentkezik
A hamis ősz Szabolcs-Szatmár-Beregben is jelentkezik
Illusztráció: MW-Archív

Szabolcs-Szatmár-Bereget sem kerüli el: mi az a „hamis ősz”?

A „hamis ősz” lényege, hogy a fák a hosszan tartó szárazság miatt idő előtt elengedik leveleiket, így csökkentve a párologtatást és spórolva a vízzel. Ez a kényszerű lombhullás védekezési stratégia, amely a törzs és a gyökérzet túlélését szolgálja. A forró, csapadékmentes nyár végén Magyarország számos térségében megfigyelhető a jelenség, főként a városokban, ahol a tömör talaj és a korlátozott vízutánpótlás még inkább próbára teszi a fákat.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sem ismeretlen a jelenség, hiszen az ország egyik legjelentősebb gyümölcstermő vidéke. A megye klímáját az utóbbi években egyre gyakoribb hosszan tartó hőség és csapadékhiány jellemzi, ami különösen érzékenyen érinti az almásokat és a szilvásokat. A szakemberek szerint a „hamis ősz” hatása itt is megmutatkozhat, hiszen a fák a szárazság miatt idő előtt leveleiket hullatják, ami hosszabb távon a termés mennyiségét és minőségét is befolyásolhatja.

A jelenség azonban nemcsak esztétikai szempontból meglepő: a korán lehullott levelek megzavarják a természetes ritmust, hiszen a fotoszintézis idő előtt leáll, így a fák kevesebb energiát tudnak raktározni télre. A fiatal vagy rossz minőségű talajba ültetett fák közül sok egyszerűen nem fogja túlélni ezt az évet.

Hamis ősz: a növények védekeznek
Hamis ősz: a növények védekeznek
Illusztráció: MW-Archív

A „hamis ősz” nemcsak a fák állapotát tükrözi, hanem az egész élővilág egyensúlyát is megzavarja. Egyre több helyről érkezik hír arról, hogy a gyümölcsfák jóval a szokásos idő előtt érlelik termésüket. Bár a korán érő szeder, bodza vagy vadkörte a kirándulóknak kedves meglepetésnek tűnhet, a természet számára komoly gondot jelent. Az állatok – például a feketerigók, mókusok és erdei rágcsálók – túl korán jutnak táplálékhoz, így télire már nem marad elegendő élelem, amikor a legnagyobb szükségük lenne rá.

A vadon élő állatok mellett a mezőgazdaság is megsínyli a változásokat: a szárazság és a túl korán érő termények miatt a hozam csökken, a minőség pedig romlik. A gazdák kénytelenek szembenézni azzal, hogy a megszokott vetési és betakarítási időpontokat a klímaváltozás teljesen átírhatja a következő években.

A jövő ősze és a túlélés: mit tehetünk?

Ha a nyarak továbbra is egyre forróbbak és szárazabbak lesznek, a „hamis ősz” egyre gyakoribbá válhat. Ez nemcsak a városok látványát változtatja meg, hanem hosszú távon a természetes erdők fennmaradását is veszélyezteti. A szakemberek szerint:

  •  érdemes támogatni a fákat például szárazságtűrő fajok ültetésével
  •  a városi zöldfelületek tudatos öntözésével 
  • árnyékoló rendszerek kialakításával

A háztartásokban is sokat tehetünk: vizet tehetünk ki a madaraknak és kisebb állatoknak, valamint figyelmesen gondozhatjuk kertjeink növényeit.

Az idei nyár tapasztalatai világosan mutatják, hogy az ősz nem érkezett korábban, csupán a természet kényszerült túlélő üzemmódba kapcsolni. A „hamis ősz” jelensége ezért figyelmeztetés mindannyiunk számára: ha nem sikerül mérsékelni a klímaváltozás hatásait, az évszakok megszokott rendje hamarosan felborulhat.

Az eredeti cikk ide kattintva érhető el a koponyeg.hu oldalon.

 

 

 

 

