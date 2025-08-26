Szabolcs-Szatmár-Bereget sem kerüli el a hamis ősz

Ez a furcsa jelenség nem az évszakok előreszaladását jelzi, hanem a természet kétségbeesett túlélési stratégiáját – a szakemberek „hamis ősznek” nevezik. A fák nem azért veszítik el lombkoronájukat, mert valóban közeledne a hűvös idő, hanem azért, mert a hosszan tartó hőség és a csapadékhiány akkora stresszt okoz számukra, hogy kénytelenek „lezárni a szezont” a túlélés érdekében. A 2025-ös nyár is megmutatta, hogy a klímaváltozás nem a jövő kérdése – a hatásai már most közöttünk vannak. –írja a Köpönyeg

A hamis ősz Szabolcs-Szatmár-Beregben is jelentkezik

Illusztráció: MW-Archív

Szabolcs-Szatmár-Bereget sem kerüli el: mi az a „hamis ősz”?

A „hamis ősz” lényege, hogy a fák a hosszan tartó szárazság miatt idő előtt elengedik leveleiket, így csökkentve a párologtatást és spórolva a vízzel. Ez a kényszerű lombhullás védekezési stratégia, amely a törzs és a gyökérzet túlélését szolgálja. A forró, csapadékmentes nyár végén Magyarország számos térségében megfigyelhető a jelenség, főként a városokban, ahol a tömör talaj és a korlátozott vízutánpótlás még inkább próbára teszi a fákat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sem ismeretlen a jelenség, hiszen az ország egyik legjelentősebb gyümölcstermő vidéke. A megye klímáját az utóbbi években egyre gyakoribb hosszan tartó hőség és csapadékhiány jellemzi, ami különösen érzékenyen érinti az almásokat és a szilvásokat. A szakemberek szerint a „hamis ősz” hatása itt is megmutatkozhat, hiszen a fák a szárazság miatt idő előtt leveleiket hullatják, ami hosszabb távon a termés mennyiségét és minőségét is befolyásolhatja.

A jelenség azonban nemcsak esztétikai szempontból meglepő: a korán lehullott levelek megzavarják a természetes ritmust, hiszen a fotoszintézis idő előtt leáll, így a fák kevesebb energiát tudnak raktározni télre. A fiatal vagy rossz minőségű talajba ültetett fák közül sok egyszerűen nem fogja túlélni ezt az évet.

Hamis ősz: a növények védekeznek

Illusztráció: MW-Archív

A „hamis ősz” nemcsak a fák állapotát tükrözi, hanem az egész élővilág egyensúlyát is megzavarja. Egyre több helyről érkezik hír arról, hogy a gyümölcsfák jóval a szokásos idő előtt érlelik termésüket. Bár a korán érő szeder, bodza vagy vadkörte a kirándulóknak kedves meglepetésnek tűnhet, a természet számára komoly gondot jelent. Az állatok – például a feketerigók, mókusok és erdei rágcsálók – túl korán jutnak táplálékhoz, így télire már nem marad elegendő élelem, amikor a legnagyobb szükségük lenne rá.