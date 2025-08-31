1 órája
Használati útmutató felnövekvő gyermekeinkhez
Ismert pszichológus tart előadást Nyíregyházán, a téma is sokakat érdekel majd.
Dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus
Fotó: internet
A felnőtté válás határán álló fiatalok olyan belső és külső nyomásokkal néznek szembe, amelyeket a szülők gyakran nem vesznek észre vagy nem tudják, hogyan segítsenek. Dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus, felsővezetői coach a nyíregyházi előadásában a kor ezen nyomásaira mutat rá, annak személyformáló, esetleg identitást szorongató üzeneteire, melyekkel gyermekeink folyamatosan szembesülnek. Dr. Tapolyai Emőke Állj mellé! Használati útmutató felnövekvő gyermekeinkhez című előadása szeptember 18-án, csütörtökön 18 órától a T.É.R. Központban.
