augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

1 órája

Használati útmutató felnövekvő gyermekeinkhez

Címkék#Tapolyai Emőke#Nyíregyháza#előadás

Ismert pszichológus tart előadást Nyíregyházán, a téma is sokakat érdekel majd.

Munkatársunktól
Használati útmutató felnövekvő gyermekeinkhez

Dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus

Fotó: internet

A felnőtté válás határán álló fiatalok olyan belső és külső nyomásokkal néznek szembe, amelyeket a szülők gyakran nem vesznek észre vagy nem tudják, hogyan segítsenek. Dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus, felsővezetői coach a nyíregyházi előadásában a kor ezen nyomásaira mutat rá, annak személyformáló, esetleg identitást szorongató üzeneteire, melyekkel gyermekeink folyamatosan szembesülnek. Dr. Tapolyai Emőke Állj mellé! Használati útmutató felnövekvő gyermekeinkhez című előadása szeptember 18-án, csütörtökön 18 órától a T.É.R. Központban. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu