augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasúti közlekedés

1 órája

Helyreáll a vonatközlekedés, megjavították a biztosítóberendezést

Címkék#MÁV#hiba#menetidő

Helyreállították a biztosítóberendezést, a menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre Debrecen - Apafa között - olvasható a MÁV honlapján.

Helyreáll a vonatközlekedés, megjavították a biztosítóberendezést

Forrás: illusztráció / MÁV

Vasárnap délután a Debrecen–Nyíregyháza, valamint a Debrecen–Mátészalka szakaszon hosszabb menetidővel közlekedtek a vonatok, mert Debrecen és Apafa között biztosítóberendezési hiba miatt csak korlátozásokkal közlekedhettek a vonatok –  olvasható a mavstart.hu oldalon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu