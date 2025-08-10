Vasúti közlekedés
1 órája
Helyreáll a vonatközlekedés, megjavították a biztosítóberendezést
Helyreállították a biztosítóberendezést, a menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre Debrecen - Apafa között - olvasható a MÁV honlapján.
Forrás: illusztráció / MÁV
Vasárnap délután a Debrecen–Nyíregyháza, valamint a Debrecen–Mátészalka szakaszon hosszabb menetidővel közlekedtek a vonatok, mert Debrecen és Apafa között biztosítóberendezési hiba miatt csak korlátozásokkal közlekedhettek a vonatok – olvasható a mavstart.hu oldalon.
