Hétvégi mozaik

2 órája

Dübörgő motorok, forró halászlé és kastélyéjszaka – ilyen volt a hétvége Szabolcsban! (fotók)

Címkék#programkínálat#kastély#fesztivál

Szon.hu
Forrás: Facebook

–  Motoros találkozó a rakamazi Tisza-parton. Tiszabercelen a XXIV. Halászléfőző Fesztivált tartották. A tikkasztó meleg ellenére sokan vettek részt a rendezvényen. A fiatalok ügyességi versenyen vetélkedhettek, de nem maradt el a hagyományos ultiverseny sem. S  az Andrássy-kastély éjszakáját is megtartották ezen a hétvégén. A történelmi kastélyban korhű ruhákba lehetett öltözni, izgalmas tárlatvezetéssel készültek, gyermek-, és felnőtt programok szórakoztatták a résztvevőket –árulkodik a sűrű hétvégéről dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő közösségi oldala. 

Mozgalmas hétvége: motoros találkozó, halászléfőző fesztivál, éjszaka az Andrássy-kastélyban

Fotók: Forrás: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

Nyaranta színes és gazdag programkínálattal várják Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vármegyében az ide látogatókat, a programok a helyi sajátosságokra épülnek: falunapoktól és gasztronómiai fesztiváloktól kezdve sporteseményeken át a családbarát kulturális programokig mindenki talál kedvére valót. A természet szerelmeseit kerékpáros utak, történelmi falvak, kastélyok és tanösvények várják, strandolási lehetőség, és számos rendezvény formálja a térségről kialakult képet. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
