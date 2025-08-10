Dübörgő motorok, forró halászlé és kastélyéjszaka – ilyen volt a hétvége Szabolcsban! (fotók)

– Motoros találkozó a rakamazi Tisza-parton. Tiszabercelen a XXIV. Halászléfőző Fesztivált tartották. A tikkasztó meleg ellenére sokan vettek részt a rendezvényen. A fiatalok ügyességi versenyen vetélkedhettek, de nem maradt el a hagyományos ultiverseny sem. S az Andrássy-kastély éjszakáját is megtartották ezen a hétvégén. A történelmi kastélyban korhű ruhákba lehetett öltözni, izgalmas tárlatvezetéssel készültek, gyermek-, és felnőtt programok szórakoztatták a résztvevőket –árulkodik a sűrű hétvégéről dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő közösségi oldala.