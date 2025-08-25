augusztus 25., hétfő

Hinnye!

1 órája

Hiába áll, Nyíregyházán nem fogdossák

Címkék#Nyíregyháza#bicikli#humor

Kemény helyzet Nyíregyházán: egy hete áll, de senki sem ért hozzá.

Nagy Zoltán
Hiába áll, Nyíregyházán nem fogdossák

Forrás: illusztráció / Google Maps

Meglepő bejegyzés jelent meg a Nyíregyen Hallottam! Facebook-csoportban: valaki egy kerítésnek támasztva hagyott egy biciklit Nyíregyházán. Hogy pontosan hol, azt a poszt írója nem árulta el, de a képek tanúsága szerint a kétkerekű lelakatolatlanul várja a sorsát – és ami igazán döbbenetes: egy hét alatt sem vitte el senki.

„Sziasztok! Lehet, hogy valaki már keresi, mert körülbelül egy hete itt áll.” - írta a posztoló.

 

A hozzászólók természetesen nem bírták ki humor nélkül: volt, aki megjegyezte, hogy ismer olyan települést, ahol „már az árnyéka se lenne meg”, mire egy másik kommentelő hozzátette: „sőt, még a kerítés sem!”.

Úgy tűnik azonban, hogy Nyíregyházán valóban sok a becsületes ember. Már csak az a kérdés, hogy a bicikli gazdájához eljut-e a felhívás – és hazatalál-e végül a magányosan álldogáló jószág.

 

