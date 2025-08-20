Hiába hívják őket telefonon, nem veszik fel

Rendszerkarbantartás miatt a NyírVV Tüzér utcai telephelye nem vagy csak korlátozottan lesz elérhető vezetékes telefonon, így augusztus 21-én, csütörtökön a kimenő és bejövő hívások egyaránt szünetelnek – tájékoztatta portálunkat a nyíregyházi városüzemeltetési társaság.