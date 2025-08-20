Süket telefonok
1 órája
Hiába hívják őket telefonon, nem veszik fel
A NyírVV Tüzér utcai telephelyén augusztus 21-én nem fogadnak hívásokat
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Rendszerkarbantartás miatt a NyírVV Tüzér utcai telephelye nem vagy csak korlátozottan lesz elérhető vezetékes telefonon, így augusztus 21-én, csütörtökön a kimenő és bejövő hívások egyaránt szünetelnek – tájékoztatta portálunkat a nyíregyházi városüzemeltetési társaság.
