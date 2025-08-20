augusztus 20., szerda

Süket telefonok

1 órája

Hiába hívják őket telefonon, nem veszik fel

Munkatársunktól
Hiába hívják őket telefonon, nem veszik fel

A NyírVV Tüzér utcai telephelyén augusztus 21-én nem fogadnak hívásokat

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Rendszerkarbantartás miatt a NyírVV Tüzér utcai telephelye nem vagy csak korlátozottan lesz elérhető vezetékes telefonon, így augusztus 21-én, csütörtökön a kimenő és bejövő hívások egyaránt szünetelnek – tájékoztatta portálunkat a nyíregyházi városüzemeltetési társaság.

 

