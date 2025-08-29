Nem fogod elhinni, ki bukkant fel egy nyíregyházi étteremben! Az egész világon ismerik az arcát!

Bárhol megjelenik a nyugdíjas villamosmérnök Arató András, rögtön szelfizni szeretne vele mindenki. Nem történt ez máshogy az egyik nyíregyházi étterembe sem, egyből ki is posztolták a közösségi oldalukra a Hide the pain Harolddal készült fotót.

Hide the Pain Harold Nyíregyházán

Legutóbb arról írtunk, hogy Arató András a Nyíregyházi Állatparkban a pingvinekkel ismerkedett. Most pedig a nyíregyházi Szindbád Bisztóban jelent meg, és természetesen itt sem maradhatott ki a közös fotó. A nyugdíjas villamosmérnőköt egy, már nem létező közösségi oldalon találta meg egy stockfotós, aki 2010-ben pár képet készített róla, majd 2011-től kezdtek terjedni az interneten a fényképeiből készített mémek. Hízelgett neki, hogy hatvan fölött modellnek kérik fel, ezért mondott rá igent . Számtalan fotó készült róla, volt orvos egy kórházban, professzor egy egyetemen, modellfeleség férje, vagy éppen mikulás. Aláírt egy szerződést, amiben beleegyezett abba, hogy ezeket a fotókat bárhol felhasználhatják, így indult el a története. Sikerének titka a jellegzetes mosolya, amely látszólag fájdalmat titkoló, kicsit kényszeredett érzelmeket rejt, ennek is köszönheti a mém ragadványnevét: „Hide the pain Harold”, azaz fájdalmát titkoló Harold. Arató Andrást már többször is látták Nyíregyházán, s ez nem véletlen. Több éve egy nyíregyházi marketingcéggel dolgozik együtt, és a Móricz Zsigmond Színház nézői közelebbről is megismerhették, ugyanis pár éve szerepet kapott a teátrum népszerű előadásában, a Spamalot, avagy a gyalog galopp című musicalben. Ott nem magát, hanem egy időről időre feltűnő történészt alakított. Ahogy akkor nyilatkozott, régi álma vált ezzel valóra, hiszen mindig is vágyott arra, hogy egyszer színpadon állhasson – Nyíregyházán ez jó párszor megadatott neki. Mára olyan ismert lett, hogy szinte az egész világon celebként dicsőítik, és hatalmas rajongótáborra tett szert.