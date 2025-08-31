Hogyan lehet meggyógyítani egy kastélynyi bolondot?

Koromfi egy budapesti lakás áráért rátalál egy vidéki kastélyra – és abban a hitben, hogy nagyszerű vételt csinált, be is költözik. Ekkor szembesül azzal, hogy a kastély cselédsége egytől egyig bolond, akiket az adásvételi szerződés apróbetűs záradéka értelmében nem tehet ki otthonából. Koromfi dönt: kigyógyítja a kastély lakóit. De mi van, ha valójában nem is bolondok, csak a valóság elől próbálnak menekülni? A bolondok grófja egyszerre szórakoztató vígjáték és mélyebb kérdéseket feszegető dráma, amely megmutatja, hogyan lehet a szerelem az az erő, amely képes az embert felszabadítani saját korlátai alól. A Déryné Társulat előadását szeptember 13-án, szombaton 19 órától láthatja a kisvárdai művelődési központ közönsége.