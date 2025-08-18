augusztus 18., hétfő

Nagy Zoltán
Hol könnyű bepasizni Szabolcsban? Íme a toplista!

Nemrégiben utánajártunk annak, mely szabolcsi településeken él a legtöbb nő – logikusan adódott a kérdés: ha sok a nő, akkor könnyebb lehet csajozni. De mi a helyzet a pasikkal? Vajon hol a legkönnyebb bepasizni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében?

A válasz korántsem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Ugyanis bármennyire is furcsa, pasizni mindenhol nehezebb, mint csajozni. Ennek oka, hogy Magyarország népességének nagyjából 52%-a nő, és csak 48%-a férfi. A férfiak átlagosan 7 évvel rövidebb ideig élnek, ezért az idősebb korosztályokban erősebb a nőtöbblet. Szabolcsban ráadásul sok településen magas az idősek aránya, így itt még markánsabb a különbség.

Átlagban tehát minden településen több nő él, mint férfi. A nagyobb városokban (Nyíregyháza, Mátészalka, Kisvárda) ez a különbség szembeötlőbb, míg néhány kisebb, fiatalabb faluban előfordul, hogy a férfiak aránya megközelíti, sőt néhol kicsit meg is haladja az 50%-ot – de ez ritka kivétel.

Akkor mégis hová menjünk pasizni?

Ha a száraz statisztikát nézzük, az alábbi településeken él a legtöbb férfi Szabolcsban – nem arányosan, hanem puszta számban. Magyarán: itt a legnagyobb az „alapanyag”.

Top 10 férfilétszám szerint (becsült KSH-adatok alapján):

  • Nyíregyháza – kb. 57 000 férfi → ~46%
  • Mátészalka – kb. 8 300 férfi → ~47%
  • Kisvárda – kb. 7 500 férfi → ~47%
  • Nyírbátor – kb. 6 600 férfi → ~47%
  • Tiszavasvári – kb. 6 000 férfi → ~48%
  • Újfehértó – kb. 5 400 férfi → ~47%
  • Nagykálló – kb. 5 300 férfi → ~47%
  • Ibrány – kb. 3 600 férfi → ~48%
  • Demecser – kb. 2 900 férfi → ~48%
  • Nagyecsed – kb. 2 700 férfi → ~47%

Ha a kérdés úgy hangzik, hogy „Hol van a legtöbb pasi Szabolcsban?”, a válasz egyértelműen Nyíregyháza. Ha viszont az arányokat nézzük, akkor nincs olyan nagy település, ahol a férfiak lennének többségben – de kisebb falvakban találni néhány férfitöbbségű szigetet.

Pasizni tehát Szabolcsban sem könnyű, de aki nagy számokban gondolkodik, annak Nyíregyháza és a nagyobb városok adják a legnagyobb merítést.

 

