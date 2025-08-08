1 órája
Jön az újabb hőhullám: elkerülhetjük a baleseteket, ha betartjuk ezeket a szabályokat
Itt az újabb hőség. A közlekedésbiztonság iránt elkötelezett flottakezelő, az Ayvens most összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyekkel a nyári autózás nemcsak kényelmesebb, de sokkal biztonságosabb is lehet mindenki számára – a sofőröktől kezdve a legkisebb utasokig.
A nyári utazások és kirándulások időszakában a városokon kívül megnő az autóforgalom, ráadásul az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól. A közlekedésbiztonság iránt elkötelezett flottakezelő, az Ayvens most összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyekkel a nyári autózás nemcsak kényelmesebb, de sokkal biztonságosabb is lehet mindenki számára – a sofőröktől kezdve a legkisebb utasokig.
Hőhullám érkezik, vigyázzunk az utakon!
Bár a jogosítványunk megszerzésekor még tudjuk, mi mindent kellene elindulás előtt ellenőriznünk az autónkon, egy idő után már a műszerfalon felvillanó ikonokat is alig vesszük figyelembe. Egy hosszabb nyári autós utazás előtt azonban mindenképpen érdemes végighaladnunk az alábbi ellenőrzőlistán, ajánlja az Ayvens:
- Indulás előtt ellenőrizzük azt is, hogy minden gumiabroncs a gyártó által ajánlott nyomásra van-e felfújva. A pontos mérés érdekében hideg állapotban ellenőrizzük a nyomást, vagyis akkor, amikor az autó legalább három órája nem volt használatban. Fontos, hogy soha ne pumpáljuk a gumikat az abroncs oldalán feltüntetett maximális nyomás fölé. A gumik ellenőrzése nyáron különösen fontos, hiszen a hőség és a nem megfelelő guminyomás kombinációjával nő a defekt kockázata. Fontos továbbá, hogy ne feledkezzünk meg a pótkerék meglétének ellenőrzéséről sem!
- Ha belső égésű motorral felszerelt autónk vagy hibridünk van, időről időre ellenőriznünk kell az olajszintet – egy hosszabb út pedig pont alkalmas időpont lehet erre. Ha esedékes az olajcsere, érdemes ezt még az utazás előtt elvégezni. A hűtőfolyadék szintjét is érdemes ellenőrizni indulás előtt, hiszen a nyári forróság fokozottan igénybe veszi a hűtőrendszert. Soha ne nyissuk ki a tartály sapkáját forró motor esetén, mert a rendszer túlnyomás alatt lehet, és komoly sérülést okozhat a kiáramló forró folyadék vagy gőz. Ellenőrizzük a szélvédőmosó folyadék szintjét is, és győződjünk meg arról, hogy minden tartály tele van.
- Ellenőrizzük a fényszórókat, féklámpákat, irányjelzőket, vészvillogókat és a belső világítást. Ha utánfutót húzunk, ellenőrizzük annak féklámpáit és irányjelzőit is.
- Még egy jól karbantartott járművel is előfordulhat váratlan meghibásodás, ezért hosszabb utak előtt különösen fontos, hogy legyen nálunk egy átgondoltan összeállított vészhelyzeti csomag. Jogszabályban előírt kötelező tartozékok a B típusú elsősegélydoboz, amelynek szavatossági idejét időről időre ellenőrizni kell, elakadásjelző háromszög és láthatósági mellény – utóbbiból annyi darab legyen az autóban, ahányan utazunk. Ezen felül nagy segítséget jelenthet esetleges műszaki hiba vagy baleset esetén a mobiltelefon-töltő, elemlámpa, indítókábelek, emelő kerékcseréhez, munkakesztyű, alapszerszámok és szigetelőszalag, papírtörlő, tartalék szélvédőmosó folyadék, takaró, valamint elegendő ivóvíz.
- A hőmérséklet emelkedésével a klíma is nagyobb terhelésnek van kitéve. Utazás előtt mindenképpen ellenőrizzük, hogy rendben működik-e a légkondi, hiszen a nem megfelelően funkcionáló klíma és az extrém hőség veszélyes lehet, különösen az idősekre, a gyerekekre, és az esetleg velünk utazó négylábú kedvenceinkre nézve.
Ha mindent rendben találtunk és felkészültünk az esetleges problémákra is, az úton az alábbiakra érdemes külön figyelmet fordítanunk:
1. Vegyük komolyan a hőséget
A hőség jelentős hatással lehet a sofőrre és a járműre is. A meleg álmosságot okozhat és növelheti a reakcióidőnket, az autónk pedig könnyen túlmelegedhet egy órákon át tartó úton a tűző napon. Használjuk az autóklímát, álljunk meg a szokásosnál többször, fogyasszunk sok folyadékot és figyeljük az autónk jelzéseit.
2. Autóban hagyott állatok és gyermekek
Soha ne hagyjunk gyermeket vagy állatot egyedül az autóban – még annyi időre se, ameddig „beszaladunk” a benzinkútra egy vízért. A gyermekek testhőmérséklete háromszor-ötször gyorsabban emelkedik, mint egy felnőtté. Az autó pedig – főleg, ha sötét fényezésű – sokkal gyorsabban felmelegszik, mint gondolnánk. Még akkor is percek alatt a gyermekekre és állatokra nézve kritikus hőmérséklet alakulhat ki az autó belsejében, ha kint nem tűnik túl szélsőségesnek az idő.
3. Figyeljük az időjárás-jelentést
A nyári időjárás váratlan fordulatokat – zivatarokat, villámárvizeket és erős szelet – hozhat, sokszor minden előjel nélkül. Mindig maradjunk naprakészek az aktuális előrejelzésekkel kapcsolatban azokon a területeken, amiken áthaladunk. Ha pedig útközben csap le ránk a vihar, ne kockáztassunk és inkább álljunk félre egy pihenőnél vagy benzinkútnál, míg elmúlik a legrosszabb ítéletidő.
