Jön az újabb hőhullám: elkerülhetjük a baleseteket, ha betartjuk ezeket a szabályokat

A nyári utazások és kirándulások időszakában a városokon kívül megnő az autóforgalom, ráadásul az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól. A közlekedésbiztonság iránt elkötelezett flottakezelő, az Ayvens most összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyekkel a nyári autózás nemcsak kényelmesebb, de sokkal biztonságosabb is lehet mindenki számára – a sofőröktől kezdve a legkisebb utasokig.

Hőhullám érkezik, vigyázzunk az utakon!

Bár a jogosítványunk megszerzésekor még tudjuk, mi mindent kellene elindulás előtt ellenőriznünk az autónkon, egy idő után már a műszerfalon felvillanó ikonokat is alig vesszük figyelembe. Egy hosszabb nyári autós utazás előtt azonban mindenképpen érdemes végighaladnunk az alábbi ellenőrzőlistán, ajánlja az Ayvens:

Indulás előtt ellenőrizzük azt is, hogy minden gumiabroncs a gyártó által ajánlott nyomásra van-e felfújva. A pontos mérés érdekében hideg állapotban ellenőrizzük a nyomást, vagyis akkor, amikor az autó legalább három órája nem volt használatban. Fontos, hogy soha ne pumpáljuk a gumikat az abroncs oldalán feltüntetett maximális nyomás fölé. A gumik ellenőrzése nyáron különösen fontos, hiszen a hőség és a nem megfelelő guminyomás kombinációjával nő a defekt kockázata. Fontos továbbá, hogy ne feledkezzünk meg a pótkerék meglétének ellenőrzéséről sem!

Ha belső égésű motorral felszerelt autónk vagy hibridünk van, időről időre ellenőriznünk kell az olajszintet – egy hosszabb út pedig pont alkalmas időpont lehet erre. Ha esedékes az olajcsere, érdemes ezt még az utazás előtt elvégezni. A hűtőfolyadék szintjét is érdemes ellenőrizni indulás előtt, hiszen a nyári forróság fokozottan igénybe veszi a hűtőrendszert. Soha ne nyissuk ki a tartály sapkáját forró motor esetén, mert a rendszer túlnyomás alatt lehet, és komoly sérülést okozhat a kiáramló forró folyadék vagy gőz. Ellenőrizzük a szélvédőmosó folyadék szintjét is, és győződjünk meg arról, hogy minden tartály tele van.

Ellenőrizzük a fényszórókat, féklámpákat, irányjelzőket, vészvillogókat és a belső világítást. Ha utánfutót húzunk, ellenőrizzük annak féklámpáit és irányjelzőit is.

Még egy jól karbantartott járművel is előfordulhat váratlan meghibásodás, ezért hosszabb utak előtt különösen fontos, hogy legyen nálunk egy átgondoltan összeállított vészhelyzeti csomag. Jogszabályban előírt kötelező tartozékok a B típusú elsősegélydoboz, amelynek szavatossági idejét időről időre ellenőrizni kell, elakadásjelző háromszög és láthatósági mellény – utóbbiból annyi darab legyen az autóban, ahányan utazunk. Ezen felül nagy segítséget jelenthet esetleges műszaki hiba vagy baleset esetén a mobiltelefon-töltő, elemlámpa, indítókábelek, emelő kerékcseréhez, munkakesztyű, alapszerszámok és szigetelőszalag, papírtörlő, tartalék szélvédőmosó folyadék, takaró, valamint elegendő ivóvíz.

A hőmérséklet emelkedésével a klíma is nagyobb terhelésnek van kitéve. Utazás előtt mindenképpen ellenőrizzük, hogy rendben működik-e a légkondi, hiszen a nem megfelelően funkcionáló klíma és az extrém hőség veszélyes lehet, különösen az idősekre, a gyerekekre, és az esetleg velünk utazó négylábú kedvenceinkre nézve.

Ha mindent rendben találtunk és felkészültünk az esetleges problémákra is, az úton az alábbiakra érdemes külön figyelmet fordítanunk:

1. Vegyük komolyan a hőséget A hőség jelentős hatással lehet a sofőrre és a járműre is. A meleg álmosságot okozhat és növelheti a reakcióidőnket, az autónk pedig könnyen túlmelegedhet egy órákon át tartó úton a tűző napon. Használjuk az autóklímát, álljunk meg a szokásosnál többször, fogyasszunk sok folyadékot és figyeljük az autónk jelzéseit. 2. Autóban hagyott állatok és gyermekek Soha ne hagyjunk gyermeket vagy állatot egyedül az autóban – még annyi időre se, ameddig „beszaladunk” a benzinkútra egy vízért. A gyermekek testhőmérséklete háromszor-ötször gyorsabban emelkedik, mint egy felnőtté. Az autó pedig – főleg, ha sötét fényezésű – sokkal gyorsabban felmelegszik, mint gondolnánk. Még akkor is percek alatt a gyermekekre és állatokra nézve kritikus hőmérséklet alakulhat ki az autó belsejében, ha kint nem tűnik túl szélsőségesnek az idő. 3. Figyeljük az időjárás-jelentést A nyári időjárás váratlan fordulatokat – zivatarokat, villámárvizeket és erős szelet – hozhat, sokszor minden előjel nélkül. Mindig maradjunk naprakészek az aktuális előrejelzésekkel kapcsolatban azokon a területeken, amiken áthaladunk. Ha pedig útközben csap le ránk a vihar, ne kockáztassunk és inkább álljunk félre egy pihenőnél vagy benzinkútnál, míg elmúlik a legrosszabb ítéletidő.



Cikkajánlók más témákban: