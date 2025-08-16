Hőség a köbön Nyíregyházán - permetes párakapuval, termetes fagyival (fotókkal)

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Várhatóan vasárnap délutánig - a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. A VOLÁN járatokkal utazóknak Budapesten a népligeti és kelenföldi autóbusz-állomáson, valamint a megyeszékhelyek – így Nyíregyházán is - nagyobb forgalmú buszállomásain, a HÉV járataival utazóknak két főbb budapesti végállomáson biztosítunk palackos frissítőt, míg két állomáson új, folyamatosan üzemelő ivókutakkal várják utasaikat.

Hőség párakapuval Fotó: Bozsó Katalin

Hőség: próbára teszi a szervezetet

A kánikulában megnő a szív- és érrendszeri terhelés, romolhatnak bizonyos betegségek tünetei, és a szervezet könnyebben kimerül.

A legforróbb órákban – főként 11 és 15 óra között – kerülje a kinti teendőket. Időseknek és légúti betegségben szenvedőknek különösen fontos, hogy inkább a kora esti órákra időzítsék a bevásárlást vagy a sétát. Erről az Origo is beszámolt.

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Vörös kód figyelmeztetés lépett életbe egész Magyarország területén.

A vörös kódnak két fontos célja van:

egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalék. Nagyon fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni.