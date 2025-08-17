augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

27°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

39 perce

Huszáros hajrá a múzeumfaluban (fotókkal, videóval) 

Címkék#Országzászló téren#XIX Nyíregyházi Huszártalálkozó#program

Szon.hu
Huszáros hajrá a múzeumfaluban (fotókkal, videóval) 

Fotó: Sipeki Péter

A rekkenő hőségben sokan voltak kíváncsiak a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó megnyitójára az Országzászló téren. A program a Sóstói Múzeumfaluban folytatódott. Természetesen oda is elkísértük a huszárokat. 

Huszártalálkozó a Múzeumfaluban

Fotók: Sipeki Péter

Huszártalálkozó Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

Huszártalálkozó Nyíregyházán – koszorúzás

Fotók: Sipeki Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu