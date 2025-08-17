Nyíregyháza
1 órája
Huszáros hajrá a múzeumfaluban (fotókkal, videóval)
Fotó: Sipeki Péter
A rekkenő hőségben sokan voltak kíváncsiak a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó megnyitójára az Országzászló téren. A program a Sóstói Múzeumfaluban folytatódott. Természetesen oda is elkísértük a huszárokat.
Huszártalálkozó a MúzeumfalubanFotók: Sipeki Péter
Huszártalálkozó NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
Huszártalálkozó Nyíregyházán – koszorúzásFotók: Sipeki Péter
