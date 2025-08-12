Fergeteges lovasroham Sóstón: ilyet még nem látott a város!

Ismét életre kel a magyar huszárhagyomány Nyíregyházán: augusztus 16–án és 17-én rendezik meg a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozót. A kétnapos program a történelem, a katonai hagyományok és a látványos bemutatók szerelmeseinek kínál maradandó élményt.

Ismét lesz Huszártalálkozó Nyíregyházán

Forrás: KM-archív

Lóháton érkeznek a huszártalálkozó főszereplői

A találkozó főszervezője, dr. Bene János történész, a Magyar Huszár Alapítvány titkára podcast stúdiónkban egyebek mellett arról is beszélt, hogy idén meghívták a székelyföldi egyesületeket, amelyek közül négyen képviselik magukat: Vajdaszentiványról, Marosvásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, és Zilahról jönnek résztvevők, és van, aki lovon érkezik, tehát ott fog állni a huszár díszszakaszban. Hívtak lengyeleket is Limanováról, akik szintén elfogadták a meghívást, ők lóháton jönnek, s itt lesznek Nyíregyházán a Magyar Honvédségen belül létrehozott gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály lovasai is. A főszervező hozzátette: az eseményre várják Nagy István agrárminisztert, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszert is – utóbbi két évvel ezelőtt Nyíregyházán azt mondta: „Az lehetetlen, hogy a huszárhagyományt csak az angol páncélosok vagy a francia ejtőernyősök őrizzék, jól teszik és köszönjük nekik, de nekünk is kell; hamarosan ismét lesz modern, nem lovasított, fontos harcfeladatot ellátó huszáregység a Magyar Honvédségben.”