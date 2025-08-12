augusztus 12., kedd

Tovább él a huszár szellem

1 órája

Fergeteges lovasroham Sóstón: ilyet még nem látott a város!

#Nyíregyháza#Limanov#Bene János#Zilah#Sóstói Múzeumfalu

Idén először Lengyelországból és Székelyföldről is várnak résztvevőket. Mutatjuk, milyen programokkal készülnek a szervezők a XIX. Nyíregyházi Huszártalalkozón.

Munkatársunktól

Ismét életre kel a magyar huszárhagyomány Nyíregyházán: augusztus 16–án és 17-én rendezik meg a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozót. A kétnapos program a történelem, a katonai hagyományok és a látványos bemutatók szerelmeseinek kínál maradandó élményt. 

huszártalálkozó
Ismét lesz Huszártalálkozó Nyíregyházán
Forrás: KM-archív

Lóháton érkeznek a huszártalálkozó főszereplői

A találkozó főszervezője, dr. Bene János történész, a Magyar Huszár Alapítvány titkára podcast stúdiónkban egyebek mellett arról is beszélt, hogy idén meghívták a székelyföldi egyesületeket, amelyek közül négyen képviselik magukat: Vajdaszentiványról, Marosvásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, és Zilahról jönnek résztvevők, és van, aki lovon érkezik, tehát ott fog állni a huszár díszszakaszban. Hívtak lengyeleket is Limanováról, akik szintén elfogadták a meghívást, ők lóháton jönnek, s itt lesznek Nyíregyházán a Magyar Honvédségen belül létrehozott gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály lovasai is. A főszervező hozzátette: az eseményre várják Nagy István agrárminisztert, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszert is – utóbbi két évvel ezelőtt Nyíregyházán azt mondta: „Az lehetetlen, hogy a huszárhagyományt csak az angol páncélosok vagy a francia ejtőernyősök őrizzék, jól teszik és köszönjük nekik, de nekünk is kell; hamarosan ismét lesz modern, nem lovasított, fontos harcfeladatot ellátó huszáregység a Magyar Honvédségben.” 

  • Szombat reggel: Ünnepélyes megnyitó és díszmenet

A találkozó augusztus 16-án, szombaton 9.30-kor kezdődik a Magyar Huszár szobornál, az Országzászló téren. A köszöntők, ünnepi beszédek és koszorúzás után a résztvevők díszsortűzzel és díszmenettel tisztelegnek a huszárhagyományok előtt.

  • Délután a Sóstói Múzeumfaluban: Huszárélet testközelből
    14 órától a Sóstói Múzeumfalu ad otthont a programoknak, ahol huszárgenerációk találkozójára, zenés-vidám megemlékezésre kerül sor. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, valamint a Petzelt József Hagyományőrző Egyesület huszárbandériumai és tüzéreinek bemutatói garantálják a látványt. A látogatók megismerhetik a modern fegyvereket és közelről láthatják az 1848-as „nyargaló” tüzérek bemutatóját, sőt airsoft fegyverpróbán is részt vehetnek. Emellett tűzoltási gyakorlat és rendőrkutya-bemutató is színesíti a délutánt. Dr. Bene János hangsúlyozta: „az első nap zárásaként a múzeumfalu mögötti parkolóban egy osztálynyi huszár egy fergeteges rohamot fog bemutatni.”
A cél a lovas hagyományok őrzése, bemutatása

Történelmi szenzáció Ausztriából

Idén különleges kiállítást is láthatunk: a szervezők bemutatják a 2025 elején, Ausztriában megtalált, a volt 1. huszárhadosztály eddig elveszettnek hitt iratanyagát, ami igazi kuriózum a hadtörténet iránt érdeklődőknek. A találkozón pódiumbeszelgétést tartanak Szebenyi István történésszel, aki beavatja majd az érdeklődőket a feltárás kulisszatitkaiba is. Dr. Bene János szerint óriási szerencse, hogy ennyi év után épségben előkerült az iratanyag:

Ezt a ládát elásták a salabergi kastély parkjában egy fal alá. És erről pár ember tudott, és egy hadszintér kutató barátom, Szebenyi István addig-addig ment, míg talált helyszíni adatokat ezzel kapcsolatban. Most májusban kiment, és kiásta ezt a ládát. Óriási mázli.

A szenzációról elsőként a Feol számolt be. A cikk ide kattintva olvasható.

Vasárnap: Megemlékezés a Huszár Emlékkertben

Augusztus 17-én, vasárnap 9.30-tól a Huszár Emlékkertben (Kéry József utca) kerül sor a hivatalos megemlékezésre, amely a Huszár Emlékkert fennállásának 20. évfordulója előtt tiszteleg. A XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó nemcsak egy rendezvény, hanem időutazás a magyar történelem egyik legdicsőbb korszakába. Családoknak, történelemkedvelőknek, katonai hagyományőrzőknek és turistáknak egyaránt felejthetetlen élményt kínál. 

 

