2 órája

Történelmi időutazás lóháton: jön a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó!

Címkék#Dr Bene János#XIX Nyíregyházi Huszártalálkozó#történész#lovasszobor

A kerékpáros világkupa versenyzői után szombaton hagyományőrzők érkeznek lóháton Szabolcsba. Idén augusztus 16-17-én lesz a nyíregyházi huszártalálkozó. Podcastünkben az esemény főszervezőjével, dr. Bene Jánossal beszélgettünk.

Munkatársunktól

A magyar huszár sokak számára nem csupán díszes egyenruhába öltözött lovaskatona: egyszerre vers, népdal, tánc, romantikus képeslap és a magyar néplélek egyik szimbóluma. Hosszú évtizedek hallgatása után azonban kemény munkára volt szükség, hogy a huszár becsületét visszaállítsák. Nyíregyháza ebben kulcsszerepet játszott: 1991-ben itt rendezték meg az első országos huszártalálkozót, amely azóta hagyománnyá vált a szabolcsi megyeszékhelyen. Podcast műsorunk vendége a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó főszervezője, dr. Bene János történész, címzetes levéltáros, a Magyar Huszár Szövetség titkára volt, akivel a hétvégi eseményről, valamint annak történeti előzményeiről, és a huszár szellemiség mibenlétéről beszélgettünk.

Lovasok menetelnek a belvárosban a Nyíregyházi Huszártalálkozón
Lélegzetelállító látvány a belvárosban a Nyíregyházi Huszártalálkozón
Fotó: MW-Archív


Az első huszártalálkozón még háborús veteránok is ott voltak

A rendszerváltásig a huszárok hősiességéről nem lehetett beszélni. „Voltunk mi utolsó csatlósok, fasiszták, horthysta pribékek, úgyhogy becsületes ember nem volt senki” – hangsúlyozta a történész, aki kiemelte: az 1991-es Nyíregyházi Huszártalálkozón mintegy négyszáz, egykori II. világháborús huszár vett részt.

„Mind tsz-ben dolgozó, megrokkant, hetven év körüli férfiak voltak. De amikor meghallották a beszédeket, lehetett látni, hogy ezek a megrokkant emberek kiegyenesedtek, a szemük megtelt könnyel, az arcuk kisimult. Fantasztikus élmény volt” – emlékezett vissza Bene János.

A szabolcsiak 1995-ben még merészebbet álmodtak, ekkor ugyanis felavatták az ország – és a világ – egyetlen, II. világháborús egyenruhát viselő huszárt ábrázoló lovasszobrát, amely máig Nyíregyháza egyik különlegessége. A Magyar Értéktár 2017-ben felvette a Hungarikumok gyűjteményébe a magyar huszárt. 2023-ban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az akkori Nyíregyházi Huszártalálkozón úgy fogalmazott: a huszár több mint egy lovaskatona a huszár, a nemzeti karakterünk egyenruhába öltött lényege. Mint mondta: „a huszár mi vagyunk." 

Hagyományőrző felvonulás a Nyíregyházi Huszártalálkozón
Autó helyett lóháton közlekednek a Nyíregyházi Huszártalálkozó  résztvevői
Forrás: MW-archív

Apja, papja, tanítója

Bene szerint a huszár nimbusza 1848–49-ből ered, amikor az ország védelmének terhét a forradalom első hónapjaiban szinte teljesen a huszárok viselték: támadtak, visszavonultak, fedezték a gyalogságot, és ha kellett, a vértesekkel is összecsaptak. Ez a bátorság, gyors helyzetfelismerés, bajtársiasság és önfeláldozás lett a „huszárszellem” alapja, amely a monarchia idején, majd az első és a második világháborúban is tovább élt. A huszártiszt nem csupán parancsnok volt, hanem apja, papja és tanítója embereinek. 

Fergeteges lovas roham és egy hadtörténeti szenzáció

Az idei, tizenkilencedik nyíregyházi huszártalálkozó augusztus 16–17-én várja a látogatókat. A program a magyar huszártörténelem minden korszakát felidézi: 

  • a felvonuláson láthatunk majd 1848-as, első világháborús és második világháborús egyenruhákat is 
  • a rendezvényre érkeznek hagyományőrzők az ország számos pontjáról, 
  • valamint először a határon túlról: Székelyföldről, sőt Lengyelországból, Limanovából, a magyar huszárság 1914-es győzelmének helyszínéről is.

Különleges élményt ígér a Sóstói Múzeumfalu mögötti nagy parkolóba tervezett látványos lovasbemutató, amely során tizenhat huszár egyszerre vágtázik, kardot ránt, és eleveníti fel a régi dicsőség hangulatát.

A gyerekeket játszóudvar, kézműves foglalkozások, airsoft lövészet és a tartalékos szövetség fegyverkiállítása várja. Az idei program egyik izgalmas momentuma egy hadtörténeti szenzáció: a közelmúltban került elő egy, 1945-ben Ausztriában elásott huszárhadosztály-irattár, amelynek történetét a felfedező, Szebeni István ismerteti majd. Az esemény sajtótájékoztatójáról a Nyíregyházi TV összefoglalóját ajánljuk.

 

 

szon.hu PODCAST

