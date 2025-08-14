Történelmi időutazás lóháton: jön a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó!

A magyar huszár sokak számára nem csupán díszes egyenruhába öltözött lovaskatona: egyszerre vers, népdal, tánc, romantikus képeslap és a magyar néplélek egyik szimbóluma. Hosszú évtizedek hallgatása után azonban kemény munkára volt szükség, hogy a huszár becsületét visszaállítsák. Nyíregyháza ebben kulcsszerepet játszott: 1991-ben itt rendezték meg az első országos huszártalálkozót, amely azóta hagyománnyá vált a szabolcsi megyeszékhelyen. Podcast műsorunk vendége a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó főszervezője, dr. Bene János történész, címzetes levéltáros, a Magyar Huszár Szövetség titkára volt, akivel a hétvégi eseményről, valamint annak történeti előzményeiről, és a huszár szellemiség mibenlétéről beszélgettünk.

Lélegzetelállító látvány a belvárosban a Nyíregyházi Huszártalálkozón

Fotó: MW-Archív



Az első huszártalálkozón még háborús veteránok is ott voltak

A rendszerváltásig a huszárok hősiességéről nem lehetett beszélni. „Voltunk mi utolsó csatlósok, fasiszták, horthysta pribékek, úgyhogy becsületes ember nem volt senki” – hangsúlyozta a történész, aki kiemelte: az 1991-es Nyíregyházi Huszártalálkozón mintegy négyszáz, egykori II. világháborús huszár vett részt.

„Mind tsz-ben dolgozó, megrokkant, hetven év körüli férfiak voltak. De amikor meghallották a beszédeket, lehetett látni, hogy ezek a megrokkant emberek kiegyenesedtek, a szemük megtelt könnyel, az arcuk kisimult. Fantasztikus élmény volt” – emlékezett vissza Bene János.

A szabolcsiak 1995-ben még merészebbet álmodtak, ekkor ugyanis felavatták az ország – és a világ – egyetlen, II. világháborús egyenruhát viselő huszárt ábrázoló lovasszobrát, amely máig Nyíregyháza egyik különlegessége. A Magyar Értéktár 2017-ben felvette a Hungarikumok gyűjteményébe a magyar huszárt. 2023-ban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az akkori Nyíregyházi Huszártalálkozón úgy fogalmazott: a huszár több mint egy lovaskatona a huszár, a nemzeti karakterünk egyenruhába öltött lényege. Mint mondta: „a huszár mi vagyunk."

Autó helyett lóháton közlekednek a Nyíregyházi Huszártalálkozó résztvevői

Forrás: MW-archív

Apja, papja, tanítója

Bene szerint a huszár nimbusza 1848–49-ből ered, amikor az ország védelmének terhét a forradalom első hónapjaiban szinte teljesen a huszárok viselték: támadtak, visszavonultak, fedezték a gyalogságot, és ha kellett, a vértesekkel is összecsaptak. Ez a bátorság, gyors helyzetfelismerés, bajtársiasság és önfeláldozás lett a „huszárszellem” alapja, amely a monarchia idején, majd az első és a második világháborúban is tovább élt. A huszártiszt nem csupán parancsnok volt, hanem apja, papja és tanítója embereinek.