Mágikus időutazás: huszárok lepték el Nyíregyháza belvárosát (fotókkal, videókkal)

Egyperces néma gyász, a huszár szellemiségét méltató ünnepi beszédek, közös imádság, koszorúzás, díszsortűz és hagyományőrző lovasfelvonulás. Az első, 1991-ben szervezett Nyíregyházi Huszártalálkozó programjain még az egykori második világháborús huszárok is részt vettek, ma már azonban egy sem él közülük: leszármazottaik és a hagyományőrzők tartják életben emléküket, valamint a huszár szellemiséget. Akárcsak az Országzászló téren 1997-ben állított magyar huszár szobra, amelynek talapzatán dombormű örökíti meg az utolsó nyíregyházi huszár győzelmet.

Már 19. alkalommal rendeztek huszártalálkozót Nyíregyházán

Fotó: Sipeki Péter

Huszártalálkozó megnyitója

A Debreceni Honvédzenekar Rákóczi Indulója, valamint a Himnusz közös eléneklése után, az ünneplő közösség egyperces néma gyásszal emlékezett meg a magyar hősökről. Az ünnepi beszédek sorát Dr. Podlovics Lajos, Nyíregyháza alpolgármestere kezdte, aki emlékeztetett: Nyíregyháza nagyon sok jó katonát adott a Honvédségnek és a hazának. Mint mondta, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, valamint a Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium révén a városnak példaértékű és nagyon jó kapcsolata van a honvédséggel. Nyíregyházán rangja, elismerése van a katonának, a Honvédségnek.

Szűcs Lóránd dandártábornok, Honvédelmi Miniszter miniszteri titkárságának vezetője

Fotó: Sipeki Péter

A Nyíregyházi Huszártalálkozók egyik hagyománya, hogy a Honvédelmi Minisztérium valamely rangos elöljárója is beszédet mond. Idén Szűcs Lóránd dandártábornok képviselte a minisztériumot.

Találkozásunk tisztelgés az örök magyar katona előtt, aki több mint ezeregyszáz éve védelmezi a hazát, és mindenekelőtt tisztelgés a huszárság és huszáraink előtt

– fogalmazott a dandártábornok, majd hozzátette: nincs még egy olyan ország Európában, amelynek történelme olyannyira összefonódott volna a lóval, és lovassal, mint az egykori Magyarországé.

Dr. Nagy István, agrárminiszter

Fotó: Sipeki Péter

– A magyar huszár – legyen akár a törökkel szemben harcoló vitéz, akár a Napóleoni háborúk lovasa, akár a Dicsőséges Tavaszi-hadjárat hőse, mindig a szabadság, a bátorság, a nemzeti önrendelkezés és a méltóság megtestesítője volt – ezt már Nagy István agrárminiszter emelte ki ünnepi beszédében. – A huszárságban összekapcsolódik a lovaglás, a fegyverforgatás, a kultúra, és az erkölcsi tartás. Épp ezért több mint csupán egy fegyvernemi hagyomány. A huszárság egy életforma. Ahogy egykoron mondták, a huszártiszt nemcsak katona, hanem apja, papja, tanítója a századának. A magyar huszár példázata a hűségnek, a tiszteletnek, a bajtársiasságnak, és nemzetben való hitnek. Ezért emeltük a Magyar Huszár Hagyományt 2017-ben a Hungarikumok Gyűjteményébe. Örök érték a magyarság számára – hangsúlyozta Nagy István, aki egyben az találkozó fővédnöke is volt.