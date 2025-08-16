augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Múlt és jelen találkozása

Mágikus időutazás: huszárok lepték el Nyíregyháza belvárosát (fotókkal, videókkal)

Címkék#Nyíregyháza#huszártalálkozó#Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség

A múlt és a jelen találkozási helyévé vált az Országzászló tér szombat délelőtt. Rengetegen voltak kíváncsiak a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó megnyitójára.

Munkatársunktól
XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó

Fotó: Sipeki Péter

Egyperces néma gyász, a huszár szellemiségét méltató ünnepi beszédek, közös imádság, koszorúzás, díszsortűz és hagyományőrző lovasfelvonulás. Az első, 1991-ben szervezett Nyíregyházi Huszártalálkozó programjain még az egykori második világháborús huszárok is részt vettek, ma már azonban egy sem él közülük: leszármazottaik és a hagyományőrzők tartják életben emléküket, valamint a huszár szellemiséget. Akárcsak az Országzászló téren 1997-ben állított magyar huszár szobra, amelynek talapzatán dombormű örökíti meg az utolsó nyíregyházi huszár győzelmet. 

nyíregyházi huszártalálkozó
Már 19. alkalommal rendeztek huszártalálkozót Nyíregyházán
Fotó: Sipeki Péter

Huszártalálkozó megnyitója

A Debreceni Honvédzenekar Rákóczi Indulója, valamint a Himnusz közös eléneklése után, az ünneplő közösség egyperces néma gyásszal emlékezett meg a magyar hősökről. Az ünnepi beszédek sorát Dr. Podlovics Lajos, Nyíregyháza alpolgármestere kezdte, aki emlékeztetett: Nyíregyháza nagyon sok jó katonát adott a Honvédségnek és a hazának. Mint mondta, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, valamint a Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium révén a városnak példaértékű és nagyon jó kapcsolata van a honvédséggel. Nyíregyházán rangja, elismerése van a katonának, a Honvédségnek.

nyíregyházi huszártalálkozó
Szűcs Lóránd dandártábornok, Honvédelmi Miniszter miniszteri titkárságának vezetője 
Fotó: Sipeki Péter

A Nyíregyházi Huszártalálkozók egyik hagyománya, hogy a Honvédelmi Minisztérium valamely rangos elöljárója is beszédet mond. Idén Szűcs Lóránd dandártábornok képviselte a minisztériumot.

 Találkozásunk tisztelgés az örök magyar katona előtt, aki több mint ezeregyszáz éve védelmezi a hazát, és mindenekelőtt tisztelgés a huszárság és huszáraink előtt

 – fogalmazott a dandártábornok, majd hozzátette: nincs még egy olyan ország Európában, amelynek történelme olyannyira összefonódott volna a lóval, és lovassal, mint az egykori Magyarországé.

nyíregyházi huszártalálkozó
Dr. Nagy István, agrárminiszter
Fotó: Sipeki Péter

A magyar huszár – legyen akár a törökkel szemben harcoló vitéz, akár a Napóleoni háborúk lovasa, akár a Dicsőséges Tavaszi-hadjárat hőse, mindig a szabadság, a bátorság, a nemzeti önrendelkezés és a méltóság megtestesítője volt – ezt már Nagy István agrárminiszter emelte ki ünnepi beszédében. – A huszárságban összekapcsolódik a lovaglás, a fegyverforgatás, a kultúra, és az erkölcsi tartás. Épp ezért több mint csupán egy fegyvernemi hagyomány. A huszárság egy életforma. Ahogy egykoron mondták, a huszártiszt nemcsak katona, hanem apja, papja, tanítója a századának. A magyar huszár példázata a hűségnek, a tiszteletnek, a bajtársiasságnak, és nemzetben való hitnek. Ezért emeltük a Magyar Huszár Hagyományt 2017-ben a Hungarikumok Gyűjteményébe. Örök érték a magyarság számára – hangsúlyozta Nagy István, aki egyben az találkozó fővédnöke is volt.

Huszártalálkozó Nyíregyházán – koszorúzás

Fotók: Sipeki Péter

Nemzetek hagyománya

A találkozók történetében először vettek részt a történelmi Magyarország területéről érkező hagyományőrzők, jelesül a székelyföldi és partiumi huszárbandériumok tagjai Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, Kolozsvár, Kézdivásárhely, valamint Zilah településekről. Szintén az idei esemény egyik különlegessége, hogy a lengyelországi Laskowa városából is tiszteletüket tették ulánus bajtársaink, akik utolsóként helyezték el koszorújukat – a közönség meghatott tapssal fogadta a 18. századi könnyűlovas hagyományőrzők tiszteletadását. A megemlékezés végén a szervezők a Sóstói Múzeumfaluba invitálták az érdeklődőket, ahol délután számos programmal készültek. A témával kapcsolatban az eseményt szervező Magyar Huszár Szövetség titkárával, Dr. Bene János történésszel készítettünk podcast-adást. 

Huszártalálkozó Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

A két nap során ezekre számíthatnak az érdeklődők a Sóstói Múzeumfaluban:

Augusztus 16. Szombat 14 órától:

  • Huszárgenerációk találkozója
  • Jókedvű emlékezés huszár őseinkre a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség huszárbandériumainak és a Petzelt József Hagyományőrző Egyesület tüzéreinek részvételével
  • Néptánc, népzene, toborzó
  • Népi játékok
  • Ismerkedés a modern fegyverekkel
  • Harcászati bemutató
  • 1848-as „nyargaló” tüzérek bemutatója
  • Airsoft lövészet
  • Történelmi beszélgető sátor az Ausztriában 2025. május elején megtalált, a volt 1. huszárhadosztály ott elszórt iratanyagáról
  • Tűzoltási gyakorlat
  • Rendőrkutya bemutató
  • Kézműves foglalkozások (sarkantyú, lószerszám, fakard készítés)

Augusztus 17. (vasárnap)

  • 9:30-tól – Huszár Emlékker (Kéry József u.) Megemlékezés a Huszár Emlékker 20 éves jubileuma alkalmából

 

 

 

 

