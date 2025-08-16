20 perce
Mágikus időutazás: huszárok lepték el Nyíregyháza belvárosát (fotókkal, videókkal)
A múlt és a jelen találkozási helyévé vált az Országzászló tér szombat délelőtt. Rengetegen voltak kíváncsiak a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó megnyitójára.
XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó
Fotó: Sipeki Péter
Egyperces néma gyász, a huszár szellemiségét méltató ünnepi beszédek, közös imádság, koszorúzás, díszsortűz és hagyományőrző lovasfelvonulás. Az első, 1991-ben szervezett Nyíregyházi Huszártalálkozó programjain még az egykori második világháborús huszárok is részt vettek, ma már azonban egy sem él közülük: leszármazottaik és a hagyományőrzők tartják életben emléküket, valamint a huszár szellemiséget. Akárcsak az Országzászló téren 1997-ben állított magyar huszár szobra, amelynek talapzatán dombormű örökíti meg az utolsó nyíregyházi huszár győzelmet.
Huszártalálkozó megnyitója
A Debreceni Honvédzenekar Rákóczi Indulója, valamint a Himnusz közös eléneklése után, az ünneplő közösség egyperces néma gyásszal emlékezett meg a magyar hősökről. Az ünnepi beszédek sorát Dr. Podlovics Lajos, Nyíregyháza alpolgármestere kezdte, aki emlékeztetett: Nyíregyháza nagyon sok jó katonát adott a Honvédségnek és a hazának. Mint mondta, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, valamint a Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium révén a városnak példaértékű és nagyon jó kapcsolata van a honvédséggel. Nyíregyházán rangja, elismerése van a katonának, a Honvédségnek.
A Nyíregyházi Huszártalálkozók egyik hagyománya, hogy a Honvédelmi Minisztérium valamely rangos elöljárója is beszédet mond. Idén Szűcs Lóránd dandártábornok képviselte a minisztériumot.
Találkozásunk tisztelgés az örök magyar katona előtt, aki több mint ezeregyszáz éve védelmezi a hazát, és mindenekelőtt tisztelgés a huszárság és huszáraink előtt
– fogalmazott a dandártábornok, majd hozzátette: nincs még egy olyan ország Európában, amelynek történelme olyannyira összefonódott volna a lóval, és lovassal, mint az egykori Magyarországé.
– A magyar huszár – legyen akár a törökkel szemben harcoló vitéz, akár a Napóleoni háborúk lovasa, akár a Dicsőséges Tavaszi-hadjárat hőse, mindig a szabadság, a bátorság, a nemzeti önrendelkezés és a méltóság megtestesítője volt – ezt már Nagy István agrárminiszter emelte ki ünnepi beszédében. – A huszárságban összekapcsolódik a lovaglás, a fegyverforgatás, a kultúra, és az erkölcsi tartás. Épp ezért több mint csupán egy fegyvernemi hagyomány. A huszárság egy életforma. Ahogy egykoron mondták, a huszártiszt nemcsak katona, hanem apja, papja, tanítója a századának. A magyar huszár példázata a hűségnek, a tiszteletnek, a bajtársiasságnak, és nemzetben való hitnek. Ezért emeltük a Magyar Huszár Hagyományt 2017-ben a Hungarikumok Gyűjteményébe. Örök érték a magyarság számára – hangsúlyozta Nagy István, aki egyben az találkozó fővédnöke is volt.
Huszártalálkozó Nyíregyházán – koszorúzás
Nemzetek hagyománya
A találkozók történetében először vettek részt a történelmi Magyarország területéről érkező hagyományőrzők, jelesül a székelyföldi és partiumi huszárbandériumok tagjai Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, Kolozsvár, Kézdivásárhely, valamint Zilah településekről. Szintén az idei esemény egyik különlegessége, hogy a lengyelországi Laskowa városából is tiszteletüket tették ulánus bajtársaink, akik utolsóként helyezték el koszorújukat – a közönség meghatott tapssal fogadta a 18. századi könnyűlovas hagyományőrzők tiszteletadását. A megemlékezés végén a szervezők a Sóstói Múzeumfaluba invitálták az érdeklődőket, ahol délután számos programmal készültek. A témával kapcsolatban az eseményt szervező Magyar Huszár Szövetség titkárával, Dr. Bene János történésszel készítettünk podcast-adást.
Huszártalálkozó Nyíregyházán
Történelmi időutazás lóháton: jön a XIX. Nyíregyházi Huszártalálkozó!
A két nap során ezekre számíthatnak az érdeklődők a Sóstói Múzeumfaluban:
Augusztus 16. Szombat 14 órától:
- Huszárgenerációk találkozója
- Jókedvű emlékezés huszár őseinkre a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség huszárbandériumainak és a Petzelt József Hagyományőrző Egyesület tüzéreinek részvételével
- Néptánc, népzene, toborzó
- Népi játékok
- Ismerkedés a modern fegyverekkel
- Harcászati bemutató
- 1848-as „nyargaló” tüzérek bemutatója
- Airsoft lövészet
- Történelmi beszélgető sátor az Ausztriában 2025. május elején megtalált, a volt 1. huszárhadosztály ott elszórt iratanyagáról
- Tűzoltási gyakorlat
- Rendőrkutya bemutató
- Kézműves foglalkozások (sarkantyú, lószerszám, fakard készítés)
Augusztus 17. (vasárnap)
- 9:30-tól – Huszár Emlékker (Kéry József u.) Megemlékezés a Huszár Emlékker 20 éves jubileuma alkalmából
