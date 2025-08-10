2 órája
„Ők voltak a mindeneim” - a Huszti ikrek sírját keresi az édesapjuk
A Skóciában elhunyt testvérpár hamvait édesapjuk Tornyospálcán szerette volna eltemetni – ehelyett távollétében, tudta nélkül helyezték őket végső nyugalomra. Mélységes fájdalommal keresi elvesztett lányai sírját a Huszti ikrek édesapja. A gyászoló férfi a Borsnak elmondta: azt sem tudja, melyik temetőben nyugszanak lányai.
A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta 2025. január 7-én tűntek el a skóciai Aberdeenben, a Dee folyó közelében.
A tornyospálcai ikerpár eltünése után nyomozás indult, a rendőrség vizsgálta, mi állhat a titokzatos üzenet mögött, amelyet főbérlőjüknek küldtek, és amelyben azt írták: „már nem térnek vissza.” Néhány nappal később a Dee folyó adta vissza testüket. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.
Tornyospálcai ikerpár: az egyik lány holttestét találhatták meg a folyóban
Nem volt ott az apa a Huszti ikrek temetésén
Az ikrek hamvait édesapjuk, Huszti Miklós szerette volna hazahozni és Tornyospálcán eltemetni. A terve azonban meghiúsult. Mint azt a Bors beszámolójában elmondta, csak júniusban értesült arról, hogy egykori felesége – az ő és másik két gyermekük tudta nélkül – titokban eltemette a lányokat.
Amikor Henike és Eliza hamvait hazaszállították Skóciából, a volt feleségem az urnát önkényesen betette a lakásának vitrinjébe. Később eltemettette őket, de erről se nekem, se a másik két gyerekemnek nem szólt. Még arra se adott esélyt, hogy elbúcsúzzunk tőlük
– mondta elcsukló hangon a Borsnak Miklós.
A férfi azóta sem tudja, melyik temetőben nyugszanak a lányai. Fájdalmát csak tetézi, hogy még egy szál virágot sem tudott elhelyezni a sírjuknál.
„Ha olyan ember lennék, amilyen nem vagyok, kimennék a temetőbe, levenném a márványlapot, és elhoznám az urnákat Tornyospálcára. De nem tennék ilyet. Legyen meg az ő akarata” – mondta zokogva a gyászoló édesapa.
Miklós és volt felesége évek óta nem beszélnek egymással. A férfi szerint az asszony még a szeptember 17-i hagyatéki tárgyaláson sem akar vele találkozni – jogi képviselőt küld maga helyett.
Addig is Miklós elindul Pest vármegyébe, hogy megtalálja Heni és Eliza sírját. A Borsnak azt mondta, két fényképet nyomtatott ki róluk, és a kedvenc virágaikat, vörös rózsát visz magával.
„Ha már a lányokat nem ölelhetem többé magamhoz, legalább azt a hideg sírt megérinthetem…” – mondta megtörten.
Válaszolt a skót rendőrség: ezt tették eltűnésük előtt a tornyospálcai ikrek
Tornyospálcai ikerpár: újabb fontos részlet derült ki az eltűnésük előtti napokról
Holttestet találtak a tornyospálcai ikerpár eltűnésének helyszínén
