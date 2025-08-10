„Ők voltak a mindeneim” - a Huszti ikrek sírját keresi az édesapjuk

Nem volt ott az apa a Huszti ikrek temetésén

Az ikrek hamvait édesapjuk, Huszti Miklós szerette volna hazahozni és Tornyospálcán eltemetni. A terve azonban meghiúsult. Mint azt a Bors beszámolójában elmondta, csak júniusban értesült arról, hogy egykori felesége – az ő és másik két gyermekük tudta nélkül – titokban eltemette a lányokat.

Amikor Henike és Eliza hamvait hazaszállították Skóciából, a volt feleségem az urnát önkényesen betette a lakásának vitrinjébe. Később eltemettette őket, de erről se nekem, se a másik két gyerekemnek nem szólt. Még arra se adott esélyt, hogy elbúcsúzzunk tőlük

– mondta elcsukló hangon a Borsnak Miklós.

A férfi azóta sem tudja, melyik temetőben nyugszanak a lányai. Fájdalmát csak tetézi, hogy még egy szál virágot sem tudott elhelyezni a sírjuknál.

„Ha olyan ember lennék, amilyen nem vagyok, kimennék a temetőbe, levenném a márványlapot, és elhoznám az urnákat Tornyospálcára. De nem tennék ilyet. Legyen meg az ő akarata” – mondta zokogva a gyászoló édesapa.

Miklós és volt felesége évek óta nem beszélnek egymással. A férfi szerint az asszony még a szeptember 17-i hagyatéki tárgyaláson sem akar vele találkozni – jogi képviselőt küld maga helyett.

Addig is Miklós elindul Pest vármegyébe, hogy megtalálja Heni és Eliza sírját. A Borsnak azt mondta, két fényképet nyomtatott ki róluk, és a kedvenc virágaikat, vörös rózsát visz magával.

„Ha már a lányokat nem ölelhetem többé magamhoz, legalább azt a hideg sírt megérinthetem…” – mondta megtörten.