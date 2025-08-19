1 órája
Jégeső vagy perzselő hőség? Ilyen idő lesz augusztus 20-án Szabolcsban
A megye számos településén megemlékeznek az államalapítás évfordulójáról. Nézzük, milyen időjárás várható augusztus 20-án Szabolcs-Szatmár-Beregben!
Zápor, zivatar, felhőszakadás, vihar, jégeső – augusztus 20-a közeledtével minden lehetőséget számba kell vennünk, hogy ne érjen meglepetésként az ítéletidő. Az időjárás-előrejelzések szerint Szabolcs-Szatmár-Beregben nem kell esernyőt vinnünk a Szent István-napi ünnepségre.
Időjárás: augusztus 20-án erre számíthatunk
Szerdán a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet, az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző
– írja a köpönyeg.hu.
A HungaroMet előrejelzése alapján sem kell esőtől tartanunk augusztus 20-án.
Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható eső, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
Az orvosmeteorológiai jelentés is kedvező, ugyanis augusztus 20-án nem kell fronthatásra számítanunk. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy semmi nem ronthatja el az államalapítás ünnepét vármegyénkben, ahol változatos programok várnak ránk:
