Jégeső vagy perzselő hőség? Ilyen idő lesz augusztus 20-án Szabolcsban

Zápor, zivatar, felhőszakadás, vihar, jégeső – augusztus 20-a közeledtével minden lehetőséget számba kell vennünk, hogy ne érjen meglepetésként az ítéletidő. Az időjárás-előrejelzések szerint Szabolcs-Szatmár-Beregben nem kell esernyőt vinnünk a Szent István-napi ünnepségre.

Időjárás: az előrejelzések szerint Szabolcsban sem zavarják meg esőfelhők az augusztus 20-ai tűzijátékot

Illusztráció: Origo / Ladóczki Balázs

Időjárás: augusztus 20-án erre számíthatunk

Szerdán a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet, az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző

– írja a köpönyeg.hu.

A HungaroMet előrejelzése alapján sem kell esőtől tartanunk augusztus 20-án.

Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható eső, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

Az orvosmeteorológiai jelentés is kedvező, ugyanis augusztus 20-án nem kell fronthatásra számítanunk. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy semmi nem ronthatja el az államalapítás ünnepét vármegyénkben, ahol változatos programok várnak ránk: