Fokozódik a hőség! De mikor jöhet a felfrissülés? Mutatjuk!

Folytatódik a felhőtlen, napos száraz időjárás. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő - írta a HungaroMet.

Nem enyhül a forróság, továbbra is kánikulai időjárás várható

Forrás: HungaroMet

Tovább emelkedik a hőmérséklet, fokozódik a hőség, amely szombaton tetőzhet. Sok csapadékot a vasárnapi hidegfront sem hoz, de mögötte pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Addig folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő.

Holnapi időjárás

Pénteken csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható - olvasható a Köpönyegen.

További napok előrejelzése

Szombaton tetőzik a hőség. Gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk. ÉNy-on már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Országos forróság lesz 35-40 fokos maximumokkal.

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az ÉNy-i szél is többfelé megerősödik.

Pár fokkal enyhül a hőség: 29-36 fok várható délután.

Hétfőn újra a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék már nem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik.

