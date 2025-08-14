augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

18°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Fokozódik a hőség! De mikor jöhet a felfrissülés? Mutatjuk!

Címkék#kánikula#időjárás#hidegfront#hőség

Tovább emelkedik a hőmérséklet. Mutatjuk a csütörtöki időjárást.

Szon.hu

Folytatódik a felhőtlen, napos száraz időjárás. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő - írta a HungaroMet.

időjárás
Nem enyhül a forróság, továbbra is kánikulai időjárás várható
Forrás: HungaroMet

Tovább emelkedik a hőmérséklet, fokozódik a hőség, amely szombaton tetőzhet. Sok csapadékot a vasárnapi hidegfront sem hoz, de mögötte pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Addig folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő.

Holnapi időjárás

Pénteken csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható - olvasható a Köpönyegen.

További napok előrejelzése

Szombaton tetőzik a hőség. Gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk. ÉNy-on már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Országos forróság lesz 35-40 fokos maximumokkal.

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az ÉNy-i szél is többfelé megerősödik. 

Pár fokkal enyhül a hőség: 29-36 fok várható délután.

Hétfőn újra a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék már nem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik.

Ez is érdekelheti:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu