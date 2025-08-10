augusztus 10., vasárnap

Forró légtömeg

19 perce

Brutális hőséggel búcsúzik a hét – Szabolcsban sincs esély a felfrissülésre

Szikrázó napsütésben lesz részünk vasárnap, akár 38 fok is lehet, az ország déli részén 39 fok is várható.

Szon.hu

Ragyogó időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 39 fok között alakul. Marad a tikkasztó forróság sőt vasárnap közel leszünk az országos melegrekordhoz – írja a met.hu 

Időjárásunkban a meleg napok uralkodnak, és ebben vasárnap sem lesz változás.
Időjárásunkban a forró napok uralkodnak, s ebben vasárnap sem lesz változás Fotó: Sipeki Péter

Időjárás- nincs új a nap alatt: marad a hőség 

A sárga figyelmeztetés most minden időjós oldalon a hőségre vonatkozik, mint írják: nem hoz felfrissülést a vasárnap, csapadék mentes forró nap elé nézünk. A legtöbben ezt az időszakot vízpart mellett vészelik át, vagy egy hűvös szobában, ahol biztosan megóvják magukat a napsugárzás káros hatásaitól, ugyanis magas lesz az UV-sugárzás. Fronthatás nem terheli a szervezetünket, de a hőség és a nagyon erős UV-B sugárzás negatívan befolyásolja szervezetünk működését. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, a megfelelő faktorszámú naptej használatával.

 Az elveszített folyadékot és az izzadással távozó sókat is pótoljuk, lehetőség szerint izotóniás itallal.

A Szabolcs-Szatmár-Bereget északról súroló hidegfront ha esőt nem is, de egy kis szelet azért hoz hétfőre, ami némi felfrissülést jelent majd a forró vasárnap után, azonban a hőmérséklet nem esik vissza számottevően, mert a következő hét első napján forró napsütésben lesz részünk, amit csak kevés gomolyfelhő takarhat el, a hőmérséklet 29 és 35 fok között fog mozogni. Aztán a jövő hét közepére lassan visszaemelkedik a hőmérséklet, kedden 
száraz, napos, meleg időjárásra számíthatunk 30 és 35 fok várható, és a további napokban visszatér az extrém forróság, csütörtökre újra 37-38 fokra kell számítani. 

Portálunkon nemrégiben az alábbi cikkekben adtunk tanácsokat, hogyan viselhető el a hőség, hogyan maradjunk egészségesek. 
 

A mentő- vagy az úszást segítő mellényt viselni soha ne legyen szégyen. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület tagjai tudják, sok vízbe fulladt ember életét menthették volna meg ezek az eszközök.

Így olvadozik a belváros

Fotók: Nagy Zoltán

További cikket is ajánlunk: 

 

 

