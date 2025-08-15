augusztus 15., péntek

Mária névnap

26°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

3 órája

Szaharai forróságra készülhetünk Szabolcsban - Figyelmeztetés van érvényben

Címkék#kánikula#időjárás#figyelmeztetés#hőség

Folytatódik a kánikula. Szabolcs-Szatmár-Beregben is marad a tikkasztó időjárás.

Szon.hu

Pénteki időjárás: túlnyomóan felhőtlen vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 33, 38, késő este 18, 30 fok között várható - írta a HungaroMet.

időjárás
Időjárás: Szabolcsban 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet
Forrás: met.hu

Kiadták a figyelmeztetést

Szinte az egész ország területén figyelmeztetés van érvényben. Az északi országrészben maradhat helyenként 25 fok alatt, másutt felette, az ország középső sávjában, illetve a Dél-Alföldön 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.

Forrás: met.hu

Holnapi időjárás

Tombol a kánikula. A ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.

A szombaton tetőző hőségre vasárnap hidegfront fut rá, de viszonylag szárazon érkezik. Annyira biztosan jó lesz, hogy a forró levegőt kisöpörje hazánkból. 

További napok

Vasárnap

Egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet - írta a Köpönyeg.

Hétfő

Visszatér a napsütéses idő, csapadék nem várható. A hőség folytatódik, 30-32 fokra lehet számítani.

Kedd

Többnyire derült, vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu