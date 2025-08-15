Szaharai forróságra készülhetünk Szabolcsban - Figyelmeztetés van érvényben

Pénteki időjárás: túlnyomóan felhőtlen vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 33, 38, késő este 18, 30 fok között várható - írta a HungaroMet.

Időjárás: Szabolcsban 35 fokig emelkedhet a hőmérséklet

Forrás: met.hu

Kiadták a figyelmeztetést

Szinte az egész ország területén figyelmeztetés van érvényben. Az északi országrészben maradhat helyenként 25 fok alatt, másutt felette, az ország középső sávjában, illetve a Dél-Alföldön 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.

Forrás: met.hu

Holnapi időjárás

Tombol a kánikula. A ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.

A szombaton tetőző hőségre vasárnap hidegfront fut rá, de viszonylag szárazon érkezik. Annyira biztosan jó lesz, hogy a forró levegőt kisöpörje hazánkból.

További napok

Vasárnap

Egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet - írta a Köpönyeg.

Hétfő

Visszatér a napsütéses idő, csapadék nem várható. A hőség folytatódik, 30-32 fokra lehet számítani.

Kedd

Többnyire derült, vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul.

