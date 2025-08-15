1 órája
Szaharai forróságra készülhetünk Szabolcsban - Figyelmeztetés van érvényben
Folytatódik a kánikula. Szabolcs-Szatmár-Beregben is marad a tikkasztó időjárás.
Pénteki időjárás: túlnyomóan felhőtlen vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 33, 38, késő este 18, 30 fok között várható - írta a HungaroMet.
Kiadták a figyelmeztetést
Szinte az egész ország területén figyelmeztetés van érvényben. Az északi országrészben maradhat helyenként 25 fok alatt, másutt felette, az ország középső sávjában, illetve a Dél-Alföldön 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.
Holnapi időjárás
Tombol a kánikula. A ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.
A szombaton tetőző hőségre vasárnap hidegfront fut rá, de viszonylag szárazon érkezik. Annyira biztosan jó lesz, hogy a forró levegőt kisöpörje hazánkból.
További napok
Vasárnap
Egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet - írta a Köpönyeg.
Hétfő
Visszatér a napsütéses idő, csapadék nem várható. A hőség folytatódik, 30-32 fokra lehet számítani.
Kedd
Többnyire derült, vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul.
