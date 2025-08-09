Irtózatos hőség jön– a hűsítő megoldás ott van a szemünk előtt, de nem vesszük észre!

Túlnyomóan napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31, 36 fok valószínű – így szól a hivatalos időjárás előrejelzés szombatra. Mutatjuk a met.hu térképét is hozzá:

Időjárás: hőség várható a hétvégén Forrás: met.hu

Időjárás: nincs változás, napos égbolt lesz felettünk

Fokozódik a hőhullám, tovább melegszik az idő: néhol már 36-38 fok is lehet az ország különböző részein, miközben szinte zavartalan lesz a napsütés. Az UV-B sugárzás az erős, illetve a nagyon erős tartományban lesz, ilyenkor fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Napközben 11:00 és 15:00 óra között kerülni kell a napozást, a állat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

Az idén nyáron már többször is volt hőségriasztás érvényben, s mi is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a hosszan tartó hőség életveszélyes is lehet. A forróság a gyenge szervezetet, a legkisebbeket és az időseket is próbára teszi. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) regionális szóvivője, mentőtiszt kitért arra is, hogy ilyenkor valóban megszaporodnak a mentőknél a riasztások.

– A kánikulában az egyik leggyakoribb probléma a hőség okozta ájulás. Ennek vannak előjelei: hányinger, szédülés, fülzúgás, sápadtság, verejtékezés. Ilyen esetben fektessük árnyékba azt, aki rosszul érzi magát, és hívjuk a 112-es segélyhívót

– mondta a mentőtiszt. Ebben a cikkünkben a mentőtiszt segítségével gyűjtöttük össze, mire érdemes figyelni hőség idején, a legmelegebb napokon.