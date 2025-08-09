3 órája
Irtózatos hőség jön– a hűsítő megoldás ott van a szemünk előtt, de nem vesszük észre!
A hőség egyre fokozódik, és a legnagyobb melegben a szervezetünk különösen könnyen kimerülhet. Időjárás fronton a napsütés lesz domináns a következő napokban.
Túlnyomóan napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31, 36 fok valószínű – így szól a hivatalos időjárás előrejelzés szombatra. Mutatjuk a met.hu térképét is hozzá:
Időjárás: nincs változás, napos égbolt lesz felettünk
Fokozódik a hőhullám, tovább melegszik az idő: néhol már 36-38 fok is lehet az ország különböző részein, miközben szinte zavartalan lesz a napsütés. Az UV-B sugárzás az erős, illetve a nagyon erős tartományban lesz, ilyenkor fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Napközben 11:00 és 15:00 óra között kerülni kell a napozást, a állat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.
Az idén nyáron már többször is volt hőségriasztás érvényben, s mi is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a hosszan tartó hőség életveszélyes is lehet. A forróság a gyenge szervezetet, a legkisebbeket és az időseket is próbára teszi. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) regionális szóvivője, mentőtiszt kitért arra is, hogy ilyenkor valóban megszaporodnak a mentőknél a riasztások.
– A kánikulában az egyik leggyakoribb probléma a hőség okozta ájulás. Ennek vannak előjelei: hányinger, szédülés, fülzúgás, sápadtság, verejtékezés. Ilyen esetben fektessük árnyékba azt, aki rosszul érzi magát, és hívjuk a 112-es segélyhívót
– mondta a mentőtiszt. Ebben a cikkünkben a mentőtiszt segítségével gyűjtöttük össze, mire érdemes figyelni hőség idején, a legmelegebb napokon.
Folyadékfogyasztás: víz, gyógyteák
Ebben az időszakban sokat beszélünk róla, hogy a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra figyelni kell, mert a szervezet hőszabályozása izzadással történik, ami jelentős folyadékveszteséggel jár. A folyadékpótlás hiánya kiszáradáshoz vezethet, ami súlyos egészségügyi problémákat okozhat, mint például a szív- és érrendszeri problémák, a kimerültség és a hőguta. Léteznek olyan gyógynövények, amelyek garantáltan lehűtik a szervezetünket, nemrégiben a mindmegette.hu oldalon is írtak erről.
Ráadásul ezek a gyógynövények nemcsak a kánikulában hozhat némi enyhülést, hanem egyéb panaszokra is megoldást jelenthet.
- A kamillavirág teája számos kellemetlen panaszt enyhít: a nyári melegben például hűsít és felfrissít, emellett megnyugtat, valamint csökkenti a gyulladást, a gyomorproblémákat és érdemes meginni néhány korty kamillateát, ha esetleg nem tudunk elaludni.
- A citromfű élénk, citrusos aromája, valamint frissítő, hűsítő hatása miatt mindenképpen ajánlott a nyári melegben. De a gyógynövényből készült főzetet azoknak is érdemes fogyasztani, akik kimerültséggel küzdenek, ugyanis megnyugtatja az idegeket és enyhíti a feszültséget.
- A borsmenta is egy kellemesen hűsítő gyógynövény, ezért ez is nagyon kedvező hatással van a szervezetünkre a nagy melegben. Friss, mentolos illata élénkít, teája enyhíti a gyomor-bél panaszokat, emellett megfázás, fejfájás, valamint hányinger ellen is hatékonyan alkalmazható.
Fontos megjegyzés, hogy gyerekek, krónikus betegek, várandósok nem fogyaszthatnak akármilyen gyógynövényt, kérjék ki előtte egészségügyi szakember véleményét is!
