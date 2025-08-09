augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Tikkasztó hőség

1 órája

Irtózatos hőség jön– a hűsítő megoldás ott van a szemünk előtt, de nem vesszük észre!

Címkék#folyadékfogyasztás#időjárás#gyógytea#hőség

A hőség egyre fokozódik, és a legnagyobb melegben a szervezetünk különösen könnyen kimerülhet. Időjárás fronton a napsütés lesz domináns a következő napokban.

Szon.hu

Túlnyomóan napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31, 36 fok valószínű – így szól a hivatalos időjárás előrejelzés szombatra. Mutatjuk a met.hu térképét is hozzá: 

időjárás
Időjárás: hőség várható a hétvégén Forrás: met.hu

Időjárás: nincs változás, napos égbolt lesz felettünk

Fokozódik a hőhullám, tovább melegszik az idő: néhol már 36-38 fok is lehet az ország különböző részein, miközben szinte zavartalan lesz a napsütés. Az UV-B sugárzás az erős, illetve a nagyon erős  tartományban lesz, ilyenkor fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Napközben 11:00 és 15:00 óra között kerülni kell a napozást, a állat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

Az idén nyáron már többször is volt hőségriasztás érvényben, s mi is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a hosszan tartó hőség életveszélyes is lehet. A forróság a gyenge szervezetet, a legkisebbeket és az időseket is próbára teszi. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) regionális szóvivője, mentőtiszt kitért arra is, hogy ilyenkor valóban megszaporodnak a mentőknél a riasztások.

– A kánikulában az egyik leggyakoribb probléma a hőség okozta ájulás. Ennek vannak előjelei: hányinger, szédülés, fülzúgás, sápadtság, verejtékezés. Ilyen esetben fektessük árnyékba azt, aki rosszul érzi magát, és hívjuk a 112-es segélyhívót 

– mondta a mentőtiszt.  Ebben a cikkünkben a mentőtiszt segítségével gyűjtöttük össze, mire érdemes figyelni hőség idején, a legmelegebb napokon.

Folyadékfogyasztás: víz, gyógyteák 

Ebben az időszakban sokat beszélünk róla, hogy a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra figyelni kell, mert a szervezet hőszabályozása izzadással történik, ami jelentős folyadékveszteséggel jár. A folyadékpótlás hiánya kiszáradáshoz vezethet, ami súlyos egészségügyi problémákat okozhat, mint például a szív- és érrendszeri problémák, a kimerültség és a hőguta. Léteznek olyan gyógynövények, amelyek garantáltan lehűtik a szervezetünket, nemrégiben a mindmegette.hu oldalon is írtak erről. 

Ráadásul ezek a gyógynövények nemcsak a kánikulában hozhat némi enyhülést, hanem egyéb panaszokra is megoldást jelenthet.

  • A kamillavirág teája számos kellemetlen panaszt enyhít: a nyári melegben például hűsít és felfrissít, emellett megnyugtat, valamint csökkenti a gyulladást, a gyomorproblémákat és  érdemes meginni néhány korty kamillateát, ha esetleg nem tudunk elaludni.
  • A citromfű élénk, citrusos aromája, valamint frissítő, hűsítő hatása miatt mindenképpen ajánlott a nyári melegben. De a gyógynövényből készült főzetet azoknak is érdemes fogyasztani, akik kimerültséggel küzdenek, ugyanis megnyugtatja az idegeket és enyhíti a feszültséget.
  • A borsmenta is egy kellemesen hűsítő gyógynövény, ezért ez is nagyon kedvező hatással van a szervezetünkre a nagy melegben. Friss, mentolos illata élénkít, teája enyhíti a gyomor-bél panaszokat, emellett megfázás, fejfájás, valamint hányinger ellen is hatékonyan alkalmazható.

Fontos megjegyzés, hogy gyerekek, krónikus betegek, várandósok nem fogyaszthatnak akármilyen gyógynövényt, kérjék ki előtte egészségügyi szakember véleményét is! 
További cikkeket is ajánlunk: 

 

 

