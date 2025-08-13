Időjárás: itt a kánikula, ekkor tetőzhet a hőség

A folytatásban napról napra melegszik a levegő, a csúcsértékek egyre magasabbak lesznek és asz éjszakák is egyre kevésbé lesznek frissítőek. Mutatjuk az előttünk álló napok időjárását.

Időjárás: folytatódik a felmelegedés

Forrás: HungaroMet

Szerdán is folytatódik a derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő. Napközben a déli szél Sopron térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a HungaroMet.

Időjárás: kánikula a folytatásban is

Szerdán nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk - írta a Köpönyeg.

Csütörtökön teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.

Pénteken csak estefelé jelenhet meg pár kósza felhő az égen, egyébként marad a ragyogó napsütés. 35 és 40 fok közötti országos forróság jöhet.

Szombaton általában napos idő lesz fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északnyugati és északi tájakon előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre több helyen megélénkül, és helyenként erősödhet. A nappali hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul.

Vasárnap továbbra is sok napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőség továbbra is tart, a csúcsérték 29 és 38 fok között alakulhat.

Nyíregyháza időjárása: 12 napos előrejelzés

Forrás: koponyeg.hu

