augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

13°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

6 perce

Időjárás: itt a kánikula, ekkor tetőzhet a hőség

Címkék#kánikula#időjárás#előrejelzés#hőség

Verőfényes napsütésre számíthatunk, felhőtlen lesz az ég. Mutatjuk a szerdai időjárást.

Szon.hu

A folytatásban napról napra melegszik a levegő, a csúcsértékek egyre magasabbak lesznek és asz éjszakák is egyre kevésbé lesznek frissítőek. Mutatjuk az előttünk álló napok időjárását.

időjárás
Időjárás: folytatódik a felmelegedés
Forrás: HungaroMet

Szerdán is folytatódik a derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő. Napközben a déli szél Sopron térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a HungaroMet.

Időjárás: kánikula a folytatásban is

Szerdán nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk - írta a Köpönyeg.

Csütörtökön teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.

Pénteken csak estefelé jelenhet meg pár kósza felhő az égen, egyébként marad a ragyogó napsütés. 35 és 40 fok közötti országos forróság jöhet.

Szombaton általában napos idő lesz fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északnyugati és északi tájakon előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre több helyen megélénkül, és helyenként erősödhet. A nappali hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul.

Vasárnap továbbra is sok napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőség továbbra is tart, a csúcsérték 29 és 38 fok között alakulhat.

Nyíregyháza időjárása: 12 napos előrejelzés

Forrás: koponyeg.hu

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu