Keddi időjárás: a meleg még tovább fokozódik, árnyékban is izzasztó lehet

Keddi időjárás: derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés fokozódik, délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.–írja a Köpönyeg

Keddi időjárás: akár 31 fok is lehet a csúcshőmérséklet

Fotó: Köpönyeg

Keddi időjárás előrejelzés

Kedden a legtöbb helyen ragyogó napsütésben lesz részünk, amelyhez csupán időnként társulhat némi fátyol- vagy gomolyfelhő az égen. A levegő egyre inkább melegszik, így a nap folyamán már visszatér a nyárias időjárás, amely sokak számára kellemes kontrasztot jelenthet az előző hét hűvösebb napjaihoz képest.

Reggel még kicsit frissebb, üdébb levegő köszönt ránk, azonban a délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő. A délutáni órákra országszerte 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy újra sokfelé nyárias hangulat lesz jellemző. Az égbolton ugyan megjelennek fátyolfelhők, illetve kisebb gomolyok, de ezek csak színesítik a látványt, csapadék kialakulására sehol sem kell számítani.

Orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: erős meleg

Napsütéses órák száma: 6-10 óra

UV sugárzás: erős

Országos előrejelzés: kedd estig

Többnyire derült vagy fátyolfelhős idő valószínű. Csapadék nem várható. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal 9 fok alatt alakul. –írta a HungaroMet

Holnapi időjárás

Napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás. A jellemzően mérsékelt déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 9, 17 fok várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is valószínűek. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.