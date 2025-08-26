1 órája
Keddi időjárás: a meleg még tovább fokozódik, árnyékban is izzasztó lehet
A hét második napján napos, derűs égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. A felmelegedés tovább erősödik, így a kedd délutáni időjárás már igazi nyárias hőmérsékletet kínál.
Keddi időjárás: derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés fokozódik, délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.–írja a Köpönyeg
Keddi időjárás előrejelzés
Kedden a legtöbb helyen ragyogó napsütésben lesz részünk, amelyhez csupán időnként társulhat némi fátyol- vagy gomolyfelhő az égen. A levegő egyre inkább melegszik, így a nap folyamán már visszatér a nyárias időjárás, amely sokak számára kellemes kontrasztot jelenthet az előző hét hűvösebb napjaihoz képest.
Reggel még kicsit frissebb, üdébb levegő köszönt ránk, azonban a délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő. A délutáni órákra országszerte 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy újra sokfelé nyárias hangulat lesz jellemző. Az égbolton ugyan megjelennek fátyolfelhők, illetve kisebb gomolyok, de ezek csak színesítik a látványt, csapadék kialakulására sehol sem kell számítani.
Orvosmeteorológia
Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. Készítette dr. Pukoli Dániel
Fronthatás: erős meleg
Napsütéses órák száma: 6-10 óra
UV sugárzás: erős
Országos előrejelzés: kedd estig
Többnyire derült vagy fátyolfelhős idő valószínű. Csapadék nem várható. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal 9 fok alatt alakul. –írta a HungaroMet
Holnapi időjárás
Napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás. A jellemzően mérsékelt déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 9, 17 fok várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is valószínűek. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.
