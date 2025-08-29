augusztus 29., péntek

4 órája

Pénteki időjárás: szaharai por és pokoli hőség vár ránk – indul az árnyékvadászat!

Címkék#napsütés#időjárás#zivatar#por#hőség

A pénteki nap szaharai porral és pokoli forrósággal indul, így az árnyék lesz a legjobb barátunk. Az időjárás estére zivatarokkal hozhat enyhülést.

Szon.hu

Pénteki időjárás: eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható. írja a Köpönyeg

Pénteki időjárás: pokoli hőség és szaharai por
Fotó: Köpönyeg

Pénteki időjárás előrejelzés

A nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg nyugaton a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, melyből néhol csapadék sem kizárt. Délutántól nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, nő a csapadék kialakulási esélye is - estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délies szél többfelé megélénkül, olykor megerősödhet, a zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 18 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. írta a HungaroMet

Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

A délután második felétől, estefelé azonban már változékonyabbra fordul az égbolt. Északnyugat felől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezek lokálisan felhőszakadást és erős széllökéseket is okozhatnak, de az ország keleti, délkeleti tájain még estig kitart a perzselő napsütés.

Fronthatás: nincs
Napsütéses órák száma: 4-10 óra
UV sugárzás: erős

Holnapi időjárás

Többnyire erősen felhős lesz az ég, de eleinte keleten, illetve a Dunántúlon lehet kevesebb felhő, és több-kevesebb napsütés. Többfelé, akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar. Kezdetben a déli, délnyugati, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A csúcshőmérséklet általában 24, 30 fok között, de a tartósan borult, csapadékos tájakon 24 fok alatt, a keleti határszélen 30 fok felett alakul.

 

 

