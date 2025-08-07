augusztus 7., csütörtök

27 perce

Csütörtöki időjárás: mintha egy nyári képeslap elevenedne meg

A csütörtöki napot zavartalan napsütés és igazi nyári meleg kíséri. Az időjárás továbbra is derűs arcát mutatja, csapadék nélkül.

Szon.hu

Csütörtöki időjárás: továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul. írja a Köpönyeg

Az időjárás továbbra is derűs arcát mutatja.
Fotó: Köpönyeg

Csütörtöki időjárás előrejelzés

A reggeli órákban gyorsan felmelegszik a levegő, és a friss, kora reggeli szellő fokozatosan átadja helyét a nyár kellemes melegének. Az égen csak elszórtan, apró gomolyfelhők jelenhetnek meg, melyek inkább díszítik, mintsem zavarják a napsütést.Csapadékra ezúttal sem kell számítani, így sem esernyőre, sem hirtelen záporokra nem kell készülni. Ez kedvez azoknak, akik szabadtéri programokat terveznek: legyen szó egy nyári kirándulásról, kertben töltött pihenésről, vagy akár a strandon való ejtőzésről, az időjárás tökéletes társnak ígérkezik.

Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs
Napsütéses órák száma: 5-11 óra
UV sugárzás: erős

Országos előrejelzés: csütörtök estig

Döntően felhő- és csapadékmentes idő várható, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 8 és 14 fok közé hűl le a levegő, ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a vízpartokon, nagyobb városok belsejében valószínűek.írta a Hungaromet

Holnapi időjárás

Felhőtlen vagy derült, száraz időnk lesz. A déli, délnyugati szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.

Igazi nyári kikapcsolódásra és egymáshoz való kapcsolódásra is volt lehetőség a Nyíregyházi Egyházmegye családi napján

Augusztus első szombatján rendeztek meg Leveleken.

– A település önkormányzata által biztosított helyszínen, a Leveleki Tó-Centrum kempingjén kényelmesen elfértek az egyházmegye parókiájáról érkező, pihenni vágyó családok. A szervezőkhöz mintegy kilencszáz jelentkezés futott be, köztük képviselte magát minden generáció a pici gyermekektől egészen a szépkorú idősekig.

A szervezők, a családpasztorációs bizottság tagjai házastársaikkal, gyermekeikkel együtt segítették a programok sikeres lebonyolítását, ám a munkában részt vettek az egyházmegye további munkatársai is, többek között a karitász és a pasztorális iroda kollégái. 

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

 

 

 

 

