Csütörtöki időjárás: mintha egy nyári képeslap elevenedne meg
A csütörtöki napot zavartalan napsütés és igazi nyári meleg kíséri. Az időjárás továbbra is derűs arcát mutatja, csapadék nélkül.
Csütörtöki időjárás: továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul. –írja a Köpönyeg
Csütörtöki időjárás előrejelzés
A reggeli órákban gyorsan felmelegszik a levegő, és a friss, kora reggeli szellő fokozatosan átadja helyét a nyár kellemes melegének. Az égen csak elszórtan, apró gomolyfelhők jelenhetnek meg, melyek inkább díszítik, mintsem zavarják a napsütést.Csapadékra ezúttal sem kell számítani, így sem esernyőre, sem hirtelen záporokra nem kell készülni. Ez kedvez azoknak, akik szabadtéri programokat terveznek: legyen szó egy nyári kirándulásról, kertben töltött pihenésről, vagy akár a strandon való ejtőzésről, az időjárás tökéletes társnak ígérkezik.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel
Fronthatás: nincs
Napsütéses órák száma: 5-11 óra
UV sugárzás: erős
Országos előrejelzés: csütörtök estig
Döntően felhő- és csapadékmentes idő várható, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 8 és 14 fok közé hűl le a levegő, ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a vízpartokon, nagyobb városok belsejében valószínűek.–írta a Hungaromet
Holnapi időjárás
Felhőtlen vagy derült, száraz időnk lesz. A déli, délnyugati szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
Igazi nyári kikapcsolódásra és egymáshoz való kapcsolódásra is volt lehetőség a Nyíregyházi Egyházmegye családi napján
Generációk találkozása – így telt a Nyíregyházi Egyházmegye családi napja Leveleken (fotógaléria)
Augusztus első szombatján rendeztek meg Leveleken.
– A település önkormányzata által biztosított helyszínen, a Leveleki Tó-Centrum kempingjén kényelmesen elfértek az egyházmegye parókiájáról érkező, pihenni vágyó családok. A szervezőkhöz mintegy kilencszáz jelentkezés futott be, köztük képviselte magát minden generáció a pici gyermekektől egészen a szépkorú idősekig.
A szervezők, a családpasztorációs bizottság tagjai házastársaikkal, gyermekeikkel együtt segítették a programok sikeres lebonyolítását, ám a munkában részt vettek az egyházmegye további munkatársai is, többek között a karitász és a pasztorális iroda kollégái.
A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.